El copiloto de Flydubai que atacó al piloto había publicado miles de mensajes misóginos

El copiloto de Flydubai Hamam al-Hammami , acusado de atacar al comandante de un avión durante un vuelo entre Dubái y Tel Aviv, había dejado durante años un extenso registro de publicaciones con contenido sexista, misógino y referencias a la violencia contra las mujeres.

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Una investigación del Financial Times revisó más de 3.000 publicaciones en árabe que Al-Hammami realizó entre noviembre de 2021 y octubre de 2022, cuando tenía 25 años. Aunque su cuenta fue eliminada posteriormente, parte de ese contenido quedó conservado en archivos de internet.

Según la revisión periodística, el copiloto combinaba interpretaciones conservadoras del islam con expresiones vinculadas a la denominada “manosfera” , una comunidad virtual asociada a discursos de rechazo y hostilidad hacia las mujeres.

En varias publicaciones describió el tipo de esposa que buscaba: una mujer de entre 18 y 23 años, religiosa, saudí, que utilizara niqab y no trabajara fuera del hogar . También sostuvo que las mujeres estaban principalmente interesadas en el dinero y cuestionó su comportamiento en las relaciones.

En enero de 2022, escribió que tenía 25 años y que quería casarse “hoy, antes de mañana”. En otras publicaciones hizo referencias explícitas a la violencia contra las mujeres, incluyendo un mensaje en el que afirmó que una mujer que quisiera divorciarse debía recibir una agresión física.

El análisis de sus publicaciones también encontró el uso de términos propios de comunidades misóginas de internet, además de insultos y amenazas contra mujeres. Otra investigación citada por The Guardian detectó incluso referencias reiteradas a violencia física y expresiones utilizadas para denigrar a mujeres y feministas.

El ataque durante el vuelo

El historial de publicaciones volvió a quedar bajo la lupa después del episodio ocurrido el 30 de septiembre, cuando Al-Hammami atacó al comandante del vuelo FZ1073 de Flydubai, que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv con 182 personas a bordo.

De acuerdo con la investigación de las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, el copiloto utilizó un hacha de emergencia para agredir al piloto e intentó tomar el control de la aeronave. Durante el incidente, el avión perdió varios miles de metros de altura antes de que la tripulación y algunos pasajeros lograran reducir al atacante.

El comandante, identificado como Smit Machchhar, consiguió abrir la puerta de la cabina pese a estar herido y pedir ayuda. Finalmente, el avión fue desviado y realizó un aterrizaje de emergencia en Hail, Arabia Saudita, donde Al-Hammami fue detenido.

Las autoridades investigan ahora qué motivó el ataque y si el copiloto actuó por cuenta propia o tenía vínculos con algún grupo extremista. Emiratos Árabes Unidos calificó el episodio como un intento de acción terrorista.

También investigan sus antecedentes

El caso generó además cuestionamientos sobre los controles realizados antes de que Al-Hammami comenzara a trabajar para Flydubai. Según información difundida por distintos medios, Oman Air había detectado previamente preocupaciones relacionadas con sus ideas extremistas y le había impedido continuar con su formación como piloto, aunque posteriormente habría seguido vinculado a la compañía en tareas administrativas.

El copiloto también realizó una capacitación teórica vinculada con la gestión aeronáutica en la Buckinghamshire New University, institución que aclaró que allí no recibió formación como piloto.

Mientras continúa la investigación sobre el ataque, las publicaciones recuperadas de sus redes sociales sumaron un nuevo elemento para reconstruir sus antecedentes, sus ideas y el proceso que pudo haber atravesado antes de agredir al comandante en pleno vuelo.