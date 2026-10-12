    • 12 de octubre de 2026 - 09:32

    El Vaticano confirmó que el papa León XIV será operado este martes en el hospital Gemelli

    El sumo pontífice continuará con sus actividades previstas mientras se define su internación en el Policlínico Gemelli para extirpar un nódulo. Su esperado viaje pastoral a Sudamérica, programado para noviembre, genera incertidumbre.

    Papa León XIV.

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    El papa León XIV decidió mantener firme su agenda oficial de actividades a la espera de someterse a una intervención quirúrgica destinada a extirpar un nódulo pulmonar detectado en una fase muy inicial.

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    Aunque el propio pontífice anunció que la operación se realizará en los próximos días por recomendación de su equipo médico, la oficina de prensa del Vaticano todavía no ha confirmado la fecha exacta de su ingreso al Policlínico Gemelli, lo que mantiene la expectativa en torno a su estado de salud.

    Por el momento, las audiencias y compromisos religiosos programados continúan en pie, incluida la recepción oficial prevista en la diócesis de Roma. No obstante, los analistas vaticanos estiman que el ingreso hospitalario podría concretarse este martes, jornada que habitualmente el Santo Padre utiliza para su descanso semanal en la residencia de Castel Gandolfo.

    De confirmarse este cronograma, el líder religioso de 71 años se perdería la misa de clausura de la conferencia Amoris Laetitia en la basílica de San Pedro.

    La noticia de su inminente paso por el quirófano encendió las alarmas respecto a la viabilidad de su próxima gira apostólica por Sudamérica, prevista del 6 al 17 de noviembre, la cual contempla escalas oficiales en Uruguay, Argentina y Perú.

    Pese a las especulaciones sobre una posible postergación, el Papa reafirmó recientemente su voluntad de concretar el periplo internacional al agradecer públicamente las oraciones de los fieles por su salud y por el éxito de la visita pastoral.

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