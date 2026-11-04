Elecciones en EEUU: los primeros resultados favorecen a los demócratas que apuntan a recuperar la Cámara baja

Con los primeros estados ya cerrados, los demócratas marchan al frente en varias contiendas legislativas. Todavía es temprano para saber quién controlará el Congreso, pero la Cámara de Representantes parece al alcance de la oposición y el Senado también aparece en disputa.

Las elecciones legislativas de Estados Unidos avanzan con señales favorables para los demócratas. Los primeros resultados los ubican por delante de los republicanos en varias carreras, aunque el escrutinio recién empieza y ningún control del Congreso está definido.

En la Cámara de Representantes, los demócratas necesitan solo 4 bancas para recuperar la mayoría. Según los primeros reportes, ya se quedaron con un escaño y mantienen ventaja en otras contiendas. En el Senado, la oposición también tiene chances concretas de imponerse, aunque ese escenario es menos claro.

En total se renuevan 435 bancas de la Cámara baja, 35 escaños del Senado y 36 gobernaciones.