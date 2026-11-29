Los resultados parciales de las elecciones generales en España consolidan al Partido Popular (PP) al frente del reparto de escaños. Con el 59,42% escrutado, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo alcanzaría la mayoría absoluta con el respaldo de Vox, incluso sin los dos escaños correspondientes a su alianza con Unión del Pueblo Navarro (UPN).

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Según los datos provisorios difundidos a las 18.02 de Argentina, el Partido Popular obtiene 134 escaños, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consigue 117. Por su parte, Vox se consolida como la tercera fuerza política con 50 diputados, mientras que Frente Amplio alcanza los 10.

La clave del resultado parcial está en la suma de las tres formaciones de derecha, que alcanzan los 186 escaños, diez por encima de los 176 necesarios para obtener la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. De mantenerse esta distribución hasta el final del escrutinio, Feijóo podría acceder a la Presidencia del Gobierno mediante un acuerdo parlamentario.

Sin embargo, el recuento todavía se encuentra en desarrollo y la distribución de las bancas podría experimentar modificaciones a medida que se incorporen los resultados de las distintas circunscripciones electorales.

Entre las novedades de este tramo del escrutinio también sobresale el crecimiento de Vox, que había conseguido 33 diputados en las elecciones generales de 2023 y ahora suma 17 representantes más. Por su parte, Podemos continúa sin obtener representación parlamentaria en este corte provisorio.

Por qué el PP podría gobernar España con el respaldo de Vox

A diferencia de lo que ocurre en Argentina, en España los ciudadanos no eligen directamente al presidente del Gobierno, sino a los representantes que integrarán las Cortes Generales. El candidato a conducir el Ejecutivo debe conseguir posteriormente el respaldo del Congreso de los Diputados, compuesto por 350 legisladores.

Con los resultados parciales, la ecuación parlamentaria del bloque de derecha es la siguiente:

PP: 134 escaños.

Vox: 50 escaños.

UPN-PP: 2 escaños.

Total: 186 escaños (mayoría absoluta).

A diferencia de los primeros resultados del escrutinio, el acompañamiento de la formación navarra ya no resulta determinante en este escenario, debido a que el Partido Popular y Vox reúnen por sí solos 184 diputados, ocho más de los necesarios.

De confirmarse estos números y concretarse un acuerdo entre las fuerzas políticas, Feijóo contaría con los votos necesarios para superar la primera votación de investidura, sin depender del respaldo de otros partidos regionales.

La atención permanece centrada en el avance del escrutinio, especialmente en las circunscripciones de mayor población, donde todavía quedan numerosos votos por contabilizar. Está previsto que las autoridades españolas brinden una conferencia de prensa a las 18.30, hora argentina, para informar sobre los resultados electorales.

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