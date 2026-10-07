    • 7 de octubre de 2026 - 20:18

    España: murió Maricarmen, la mujer cuyo desalojo desató una ola de protestas

    La mujer de 87 años falleció tras permanecer internada desde el desalojo de su vivienda, ocurrido el 23 de septiembre. En los últimos días se había alcanzado un acuerdo para que pudiera regresar a su hogar.

    Maricarmen.

    Maricarmen.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio generó una fuerte movilización social en España, murió este miércoles luego de permanecer internada en el Hospital Gregorio Marañón desde el día en que fue desalojada de la vivienda en la que había vivido durante siete décadas.

    Leé además

    Caída. Argentina no pudo con el poderoso España y se juega la clasificacion con Chile.

    España goleó 7-1 a Argentina y la obliga a jugarse el pase ante Chile
    Mundial de hockey sobre patines.

    Tras la goleada de España, la Sub 19 de Argentina busca recuperarse ante Italia y sellar su clasificación

    El Sindicato de Inquilinas confirmó su fallecimiento y aseguró que la solución alcanzada en los últimos días para permitir su regreso a la vivienda llegó demasiado tarde. La organización sostuvo que el proceso de desalojo y los años de conflicto tuvieron un fuerte impacto sobre el delicado estado de salud de la mujer.

    Abascal tenía un 50% de discapacidad y residía desde los 17 años en un departamento de Sainz de Baranda. El conflicto comenzó cuando la inmobiliaria Urbagestión adquirió la propiedad y reclamó un alquiler de 2.650 euros mensuales, una suma que, según el colectivo, resultaba imposible de afrontar con la pensión de la mujer.

    El desalojo que movilizó a miles de personas

    El caso tomó una dimensión nacional el pasado 23 de septiembre, cuando se concretó el desalojo de Maricarmen. En los días previos, vecinos y organizaciones habían intentado impedir que fuera expulsada de su hogar.

    Incluso antes del operativo, los vecinos debieron trasladarla en silla de ruedas por las escaleras debido a que el ascensor del edificio estaba fuera de servicio. La escena ocurrió ante cientos de personas que se habían concentrado para acompañarla. En ese momento, Maricarmen dejó una frase que luego se convirtió en una consigna de las movilizaciones: “Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”.

    Tras el desalojo, las protestas se multiplicaron en distintas ciudades españolas. En Madrid, una manifestación terminó con una acampada en la Puerta del Sol, mientras que el conflicto por la vivienda ganó protagonismo en la agenda política y social.

    El acuerdo para que pudiera volver a su casa

    La presión generada por el caso finalmente abrió una instancia de negociación entre las partes. La mesa se desarrolló en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), donde la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, consiguió un acuerdo que contemplaba su regreso al inmueble.

    El nuevo alquiler se había establecido en torno al 30% de sus ingresos, unos 435 euros mensuales, una cifra considerablemente inferior a los 2.650 euros que reclamaba inicialmente la propiedad.

    Sin embargo, Maricarmen continuaba internada y su estado de salud se había deteriorado considerablemente. El acuerdo que podía permitirle regresar a su hogar no llegó a concretarse antes de su fallecimiento.

    Desde el Sindicato de Inquilinas señalaron que su historia dejó un fuerte impacto en el movimiento por el acceso a la vivienda y anticiparon que continuarán con las movilizaciones.

    “Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste”, expresó la organización en el mensaje con el que confirmó la muerte de la mujer.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    milei viajara a espana para respaldar a la ultraderecha tras el llamado a elecciones anticipadas de pedro sanchez

    Milei viajará a España para respaldar a la ultraderecha tras el llamado a elecciones anticipadas de Pedro Sánchez

    las aguilas golearon a francia y suman su segundo triunfo consecutivo en el mundial de hockey sobre patines

    Las Águilas golearon a Francia y suman su segundo triunfo consecutivo en el Mundial de Hockey sobre Patines

    javier milei viajara a espana tras el adelanto de elecciones de pedro sanchez

    Javier Milei viajará a España tras el adelanto de elecciones de Pedro Sánchez

    Facundo Moyano con Moria Casán.

    Facundo Moyano habló con Moria Casán tras reencontrarse con Candela Arizaga en España