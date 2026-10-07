España: murió Maricarmen, la mujer cuyo desalojo desató una ola de protestas

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio generó una fuerte movilización social en España, murió este miércoles luego de permanecer internada en el Hospital Gregorio Marañón desde el día en que fue desalojada de la vivienda en la que había vivido durante siete décadas.

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El Sindicato de Inquilinas confirmó su fallecimiento y aseguró que la solución alcanzada en los últimos días para permitir su regreso a la vivienda llegó demasiado tarde. La organización sostuvo que el proceso de desalojo y los años de conflicto tuvieron un fuerte impacto sobre el delicado estado de salud de la mujer.

Abascal tenía un 50% de discapacidad y residía desde los 17 años en un departamento de Sainz de Baranda. El conflicto comenzó cuando la inmobiliaria Urbagestión adquirió la propiedad y reclamó un alquiler de 2.650 euros mensuales , una suma que, según el colectivo, resultaba imposible de afrontar con la pensión de la mujer.

El caso tomó una dimensión nacional el pasado 23 de septiembre, cuando se concretó el desalojo de Maricarmen. En los días previos, vecinos y organizaciones habían intentado impedir que fuera expulsada de su hogar.

Incluso antes del operativo, los vecinos debieron trasladarla en silla de ruedas por las escaleras debido a que el ascensor del edificio estaba fuera de servicio. La escena ocurrió ante cientos de personas que se habían concentrado para acompañarla. En ese momento, Maricarmen dejó una frase que luego se convirtió en una consigna de las movilizaciones: “Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro” .

Tras el desalojo, las protestas se multiplicaron en distintas ciudades españolas. En Madrid, una manifestación terminó con una acampada en la Puerta del Sol, mientras que el conflicto por la vivienda ganó protagonismo en la agenda política y social.

El acuerdo para que pudiera volver a su casa

La presión generada por el caso finalmente abrió una instancia de negociación entre las partes. La mesa se desarrolló en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), donde la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, consiguió un acuerdo que contemplaba su regreso al inmueble.

El nuevo alquiler se había establecido en torno al 30% de sus ingresos, unos 435 euros mensuales, una cifra considerablemente inferior a los 2.650 euros que reclamaba inicialmente la propiedad.

Sin embargo, Maricarmen continuaba internada y su estado de salud se había deteriorado considerablemente. El acuerdo que podía permitirle regresar a su hogar no llegó a concretarse antes de su fallecimiento.

Desde el Sindicato de Inquilinas señalaron que su historia dejó un fuerte impacto en el movimiento por el acceso a la vivienda y anticiparon que continuarán con las movilizaciones.

“Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste”, expresó la organización en el mensaje con el que confirmó la muerte de la mujer.