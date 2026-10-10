Estados Unidos: el huracán Isaías dejó más de 800.000 usuarios sin luz y provocó inundaciones

El huracán Isaías dejó a más de 800.000 clientes sin electricidad en Florida, Alabama y Georgia durante la madrugada de este sábado, tras tocar tierra en la costa del golfo de México y avanzar hacia el interior de Estados Unidos .

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El fenómeno provocó inundaciones, caída de árboles y daños en tendidos eléctricos , mientras las autoridades mantienen las advertencias por lluvias intensas y posibles nuevos incidentes durante el fin de semana.

La tormenta llegó el viernes a Florida como un huracán de categoría 2, pero perdió fuerza rápidamente a medida que avanzó hacia el norte por Alabama. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), durante la mañana del sábado registraba vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y se encontraba a unos 40 kilómetros al sur-suroeste de Montgomery, Alabama.

Pese al debilitamiento, el peligro no terminó. Los meteorólogos advirtieron sobre la posibilidad de marejadas ciclónicas potencialmente mortales en sectores del noroeste de Florida, además de precipitaciones capaces de generar inundaciones en amplias zonas del sureste estadounidense.

La llegada de Isaías afectó especialmente a localidades costeras como Destin y Pensacola, en Florida. En Destin, las calles y rutas quedaron anegadas , mientras que la Policía de Pensacola pidió a los residentes mantenerse alejados de las calzadas por la presencia de escombros.

En distintas localidades también se reportaron árboles y líneas eléctricas derribados. En las redes sociales circularon imágenes de los daños y un video mostró cómo el viento arrancaba parte del techo de un hotel en Pensacola.

Las condiciones meteorológicas fueron tan peligrosas que algunos condados del Panhandle, la franja noroccidental de Florida, suspendieron temporalmente los operativos de respuesta a emergencias durante la noche del viernes.

En Alabama también se registraron inundaciones y caída de árboles, mientras que algunas carreteras del condado de Houston tuvieron que ser cerradas. Las autoridades todavía no habían establecido el alcance total de los daños.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió a la población que evitara salir a la calle ante el avance del fenómeno. “La tormenta ya está acá. Abróchense los cinturones en este momento. No salgan a las calles”, advirtió durante una conferencia de prensa el viernes.

Alertas por lluvias intensas y posibles tornados

Aunque Isaías perdió intensidad, se espera que continúe descargando lluvias abundantes sobre el sureste de Estados Unidos durante el fin de semana. Los pronósticos anticipan acumulados de entre 10 y 20 centímetros, e incluso superiores en algunos sectores, desde el sur de Alabama hasta el suroeste de Georgia.

Además, los meteorólogos advirtieron que las condiciones podrían favorecer la formación de tornados en el Panhandle de Florida, Georgia y las Carolinas.

El avance del huracán también alteró el transporte aéreo. La mayoría de los vuelos previstos para el viernes en los aeropuertos del noroeste de Florida fueron suspendidos, incluidos los servicios de llegada y salida del Aeropuerto de Destin-Fort Walton Beach.

Trump canceló su viaje a un partido de fútbol americano

Las consecuencias del temporal también modificaron la agenda del presidente estadounidense, Donald Trump, quien canceló sus planes de asistir este sábado al partido de fútbol americano entre las universidades de Georgia y Alabama, que se disputará en Tuscaloosa.

Según explicó, tomó la decisión para no interferir en las tareas de respuesta a la emergencia provocada por la tormenta.

Isaías es el primer huracán que afecta la costa del golfo de Florida desde el paso de Milton en 2024. Aunque sus vientos disminuyeron tras tocar tierra, las autoridades siguen atentas a las lluvias y las inundaciones que podría provocar en los próximos días, con un sistema que avanzaría hacia sectores del centro-norte y el noreste de Estados Unidos hasta el lunes.