Flávio Bolsonaro lidera la primera vuelta y se perfila un balotaje frente a Lula da Silva

Con más del 64% de las mesas escrutadas, el candidato del Partido Liberal encabeza los comicios presidenciales con casi el 49,6% de los votos. El actual mandatario se ubica segundo y la definición se trasladaría al 25 de octubre.

Las elecciones presidenciales en Brasil registran un escenario de máxima tensión este domingo. Con el avance del escrutinio oficial, el senador y candidato por el Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, se posiciona al frente de la contienda con el 49,58% de los sufragios (más de 37,5 millones de votos).

Por su parte, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) se ubica en el segundo lugar con el 42,25% de los apoyos.

Rumbo a la segunda vuelta Debido a que ninguno de los principales contendientes logra superar la barrera constitucional del 50% de los votos válidos necesarios para consagrarse en esta instancia, la definición de la presidencia brasileña se dirimirá en una segunda vuelta electoral.