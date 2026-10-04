Flávio Bolsonaro lidera la primera vuelta y se perfila un balotaje frente a Lula da Silva

Las elecciones presidenciales en Brasil registran un escenario de máxima tensión este domingo. Con el avance del escrutinio oficial, el senador y candidato por el Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, se posiciona al frente de la contienda con el 49,58% de los sufragios (más de 37,5 millones de votos).
Por su parte, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) se ubica en el segundo lugar con el 42,25% de los apoyos.
Rumbo a la segunda vuelta
Debido a que ninguno de los principales contendientes logra superar la barrera constitucional del 50% de los votos válidos necesarios para consagrarse en esta instancia, la definición de la presidencia brasileña se dirimirá en una segunda vuelta electoral.
De acuerdo con el cronograma electoral, el balotaje está programado para celebrarse el próximo domingo 25 de octubre, instancia en la que se enfrentarán los dos candidatos más votados de una jornada marcada por la alta expectativa política en toda la región.