    • 3 de octubre de 2026 - 18:44

    Desapareció un avión con seis personas en el Atlántico y lanzaron una búsqueda contrarreloj

    La aeronave medicalizada volaba desde Bermudas hacia Boston cuando perdió contacto frente a Nantucket. La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó barcos, helicópteros y aviones para localizarla

    &nbsp;La Guardia Costera estadounidense desplegó medios aéreos y marítimos para buscar al avión desaparecido con seis personas a bordo.

     La Guardia Costera estadounidense desplegó medios aéreos y marítimos para buscar al avión desaparecido con seis personas a bordo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un avión con seis personas a bordo desapareció durante la madrugada de este sábado sobre el océano Atlántico mientras realizaba un vuelo entre Bermudas y Boston, Estados Unidos. Tras perder todo contacto con la aeronave, la Guardia Costera estadounidense puso en marcha un amplio operativo aéreo y marítimo frente a las costas de Massachusetts.

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    La aeronave es un Gulfstream G100 registrado en Canadá y operado por Latitude Air Ambulance, una compañía dedicada a traslados médicos internacionales. Había partido desde el aeropuerto L.F. Wade de Bermudas y debía aterrizar en Boston, pero nunca llegó a destino. La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una alerta de búsqueda y rescate alrededor de la 1.20 de la madrugada.

    A bordo viajaban dos pilotos, dos integrantes del personal médico, un paciente y un familiar, según precisó la empresa responsable del vuelo.

    Una emergencia antes de perder el contacto

    La aeronave mantenía comunicación con controladores de Nueva York cuando se produjo una situación de emergencia. De acuerdo con audios de tránsito aéreo difundidos por ABC News, los operadores tuvieron dificultades para escuchar a los pilotos y les solicitaron varias veces que repitieran información, incluida la altitud.

    Cuando dejaron de recibir respuestas, un avión de Ethiopian Airlines que se encontraba en la zona intentó establecer comunicación con la tripulación, pero tampoco obtuvo respuesta. Una fuente vinculada con la investigación indicó además a ABC News que el avión habría realizado un rápido descenso de aproximadamente 7.500 pies antes de desaparecer. Esa circunstancia todavía forma parte de la investigación y no constituye una conclusión oficial sobre qué ocurrió.

    El operativo frente a Nantucket

    La búsqueda se concentra en aguas cercanas a Nantucket, frente a Massachusetts. En el operativo participan un helicóptero MH-60, aeronaves de vigilancia, un avión C-130, una embarcación de rescate y un guardacostas, además de otros recursos desplegados en el área.

    La Guardia Costera confirmó que la aeronave desaparecida corresponde al Gulfstream G100 matrícula C-GRJP. Algunas de las primeras publicaciones difundidas en Argentina la habían identificado como un Gulfstream IV, pero la actualización oficial de las autoridades estadounidenses precisó posteriormente el modelo.

    Hasta las últimas actualizaciones disponibles, no se había informado el hallazgo de la aeronave ni de sus ocupantes y el operativo continuaba activo. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos también interviene en la investigación del episodio.

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