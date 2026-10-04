    • 4 de octubre de 2026 - 13:09

    Las elecciones en Brasil transcurren "en calma y sin incidentes": Lula y Flávio Bolsonaro ya votaron

    Los observadores internacionales destacaron que la jornada electoral se desarrolla con total normalidad. El actual presidente y el candidato del Partido Liberal llegan como los grandes favoritos en todas las encuestas

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Brasil elegirá este domingo entre Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro y otros 11 candidatos en una primera vuelta que podría definir la continuidad del actual gobierno o un giro político hacia la derecha en la mayor economía de América Latina.

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    Los sondeos anticipan una contienda estrecha y no proyectan que alguno de los dos candidatos alcance el 50% de los votos necesarios para imponerse en la primera instancia. Ese escenario llevaría la disputa a una segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.

    El presidente, de 80 años, busca su cuarto mandato y anunció que será el último. El dirigente de izquierda centró parte de su campaña en la defensa de la soberanía brasileña. Su principal rival es el senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El exmandatario recibió una condena de 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado que siguió a su derrota electoral de 2022.

    La elección alcanzará territorios con realidades distintas, desde comunidades de la selva amazónica hasta regiones agrícolas del sur y las favelas de las grandes ciudades. La votación enfrenta nuevamente a dos sectores que concentran la polarización política de Brasil.

    La jornada comenzó a las 8 y se extenderá hasta las 17, hora de Brasilia.

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