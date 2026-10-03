Identificaron al agresor del vuelo de Flydubai y confirmaron que intentó un ataque terrorista

La investigación por el dramático episodio ocurrido a bordo de un vuelo de Flydubai sumó dos datos centrales. Las autoridades identificaron al agresor como Hammam al-Hammami, ciudadano omaní y copiloto de la aeronave , mientras que la Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos confirmó oficialmente que lo ocurrido fue un intento de ataque terrorista .

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El hecho ocurrió el miércoles 30 de septiembre en el vuelo FZ1073 , que había despegado desde Dubái con destino a Tel Aviv. Según informó este sábado el fiscal general emiratí, Hamad Saif Al Shamsi, la investigación determinó que el copiloto comenzó a ejecutar su plan durante el viaje, atacó al comandante dentro de la cabina con un hacha de emergencia e intentó hacerse con los controles del Boeing 737 MAX 8.

Las autoridades remarcaron que la investigación continúa para determinar los motivos, las circunstancias completas y si existieron vínculos con otras personas u organizaciones . También permanecen en análisis pruebas físicas y digitales recopiladas después del episodio.

Fuentes vinculadas con la investigación identificaron al sospechoso como Hammam al-Hammami , de nacionalidad omaní. De acuerdo con información publicada por Associated Press y medios internacionales, el hombre ya había quedado anteriormente apartado de tareas de vuelo en Omán por preocupaciones relacionadas con posibles posturas extremistas.

Hammam al-Hammami.

Las autoridades buscan ahora reconstruir su trayectoria profesional y determinar si esas alertas previas estaban relacionadas con lo ocurrido en el avión. Por el momento, no se informó oficialmente que perteneciera a una organización extremista, por lo que ese punto continúa bajo investigación.

El ataque que puso en riesgo a 182 personas

El vuelo transportaba 182 personas cuando se desató la agresión dentro de la cabina. Según la reconstrucción difundida por medios internacionales, el capitán Smit Machchhar, ciudadano indio y experimentado piloto, resultó gravemente herido después de recibir varios golpes con el hacha de emergencia.

En medio del ataque, el avión sufrió una caída de más de 16.000 pies en alrededor de 30 segundos, mientras pasajeros y tripulantes intentaban comprender qué estaba ocurriendo. A pesar de sus heridas, Machchhar logró destrabar el acceso a la cabina, lo que permitió que otras personas ingresaran y redujeran al copiloto.

Dos pilotos que viajaban fuera de servicio tomaron entonces los controles y consiguieron estabilizar la aeronave. Finalmente, el avión realizó un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, sin víctimas fatales entre los pasajeros.

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De las sospechas a la confirmación oficial

Durante las primeras horas posteriores al incidente, Flydubai había evitado establecer públicamente un motivo y pidió no especular mientras avanzaba la investigación. Las autoridades israelíes, en cambio, habían planteado desde el comienzo la hipótesis de un intento de atentado.

La novedad de este sábado es que Emiratos Árabes Unidos confirmó formalmente esa calificación. El fiscal general sostuvo que la evidencia reunida hasta ahora permite considerar que el copiloto intentó ejecutar un acto terrorista al atacar al comandante y tratar de tomar los controles de la aeronave.

Al-Hammami fue detenido en Arabia Saudita tras el aterrizaje y posteriormente trasladado a Abu Dabi, donde continúa la investigación. Las autoridades indicaron que los resultados definitivos serán comunicados cuando concluyan los peritajes y las restantes medidas del expediente.