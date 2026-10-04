    • 4 de octubre de 2026 - 20:04

    Alerta en Siberia: cinco hospitales en cuarentena y 200 aislados por la muerte de una técnica de laboratorio

    Una joven de 28 años que trabajaba en un instituto de patógenos peligrosos falleció tras un cuadro respiratorio grave en Irkutsk. Aunque el gobernador local habló preliminarmente de "neumonía de origen desconocido", se activaron estrictos protocolos sanitarios.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La situación de máxima alerta sanitaria sacude por estos días a la región siberiana de Irkutsk, en Rusia, luego de que cinco centros de salud fueran puestos bajo rigurosa cuarentena a raíz del fallecimiento de una técnica de laboratorio de 28 años por un posible caso de peste neumónica, una variante altamente contagiosa de la infección causada por la bacteria Yersinia pestis que puede transmitirse entre personas a través de secreciones respiratorias.

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    Como medida preventiva de contención, cerca de 200 personas que mantuvieron contacto estrecho con la víctima quedaron bajo estricta vigilancia médica, mientras los equipos epidemiológicos investigan si contrajo la infección en el marco de sus labores profesionales.

    Hospitales blindados y restricciones por tres semanas

    Las medidas de aislamiento y restricción en los centros médicos se extenderán por aproximadamente tres semanas para blindar el sistema sanitario y descartar cualquier foco de contagio secundario.

    Los establecimientos afectados por el operativo son:

    • El Hospital Clínico de Irkutsk N° 1
    • El Hospital Clínico de Irkutsk N° 3
    • El Hospital Clínico de Irkutsk N° 10
    • El Hospital Clínico Infantil Ivanovo-Matreninskaya
    • Un quinto establecimiento sanitario de la zona

    La investigación y la postura oficial

    La paciente fallecida fue identificada como Daria Shipilova, quien se desempeñaba laboralmente en el Instituto Antiplaga de Irkutsk, una dependencia científica dedicada al estudio y manipulación de agentes infecciosos de alta peligrosidad. La joven desarrolló un cuadro respiratorio agudo de rápida evolución, por lo que debió ser internada de urgencia, falleciendo a comienzos de este mes.

    Pese a la alarma internacional generada en torno al caso, el gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, mantuvo la prudencia y evitó confirmar oficialmente que se trate de un brote de peste neumónica. Al brindar detalles sobre la situación, el mandatario regional catalogó el cuadro inicial de la trabajadora como una "neumonía de origen desconocido" y remarcó que se procedió a activar los protocolos por estricta prevención.

    "Las medidas preventivas se llevan a cabo en la región bajo la estricta supervisión de Rospotrebnadzor" —el organismo federal de vigilancia sanitaria y epidemiológica ruso—, afirmó Kobzev.

    Asimismo, el funcionario indicó que, en las primeras muestras analizadas extraídas de la paciente, los peritos no habrían encontrado microorganismos vinculados directamente con su actividad profesional, y agregó que en los diez días previos al deceso no se habían reportado cuadros infecciosos similares entre el resto de los empleados del instituto científico. Las autoridades sanitarias internacionales continúan monitoreando de cerca la evolución de los testeos y el estado de los aislados.

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