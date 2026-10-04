Flávio Bolsonaro se impuso en la elección presidencial y habrá balotaje con Lula da Silva

Contra los pronósticos previos de las encuestadoras, el senador del Partido Liberal dio el batacazo en los comicios de este domingo y superó al actual mandatario. Sin embargo, ninguno alcanzó la mayoría absoluta y definirán la presidencia el próximo 25 de octubre.

En una jornada electoral de alto voltaje político en la región, el senador Flávio Bolsonaro dio la gran sorpresa este domingo en las elecciones de Brasil al imponerse en la primera vuelta sobre el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Pese a la victoria parcial, el candidato del Partido Liberal (PL) no logró alcanzar el 50% de los votos válidos necesarios para consagrarse de manera directa, por lo que la presidencia se definirá en un balotaje el próximo 25 de octubre.

El desarrollo de los comicios y la definición en el noreste Bolsonaro rozó la victoria durante gran parte del conteo inicial, pero el margen se estrechó cuando comenzaron a contabilizarse los sufragios provenientes del noreste del país, ratificado una vez más como el principal bastión político de la izquierda brasileña y del Partido de los Trabajadores (PT).

Detrás de los dos principales contendientes, los restantes diez aspirantes a la jefatura del Estado quedaron fuera de la carrera presidencial. Entre ellos se ubicaron el psiquiatra y escritor Augusto Cury (2,90%), el referente ultra Renan Santos (2,26%), el exgobernador conservador de Goiás Ronaldo Caiado (2,20%) y el exgobernador liberal de Minas Gerais Romeu Zema (0,28%).

Los números de la elección y el impacto del ausentismo A sus 45 años, el senador cosechó más de 55,5 millones de votos, superando por unos tres millones a Lula y registrando dos millones de sufragios más que los obtenidos por su padre, Jair Bolsonaro, en la primera vuelta de 2022. Por su parte, el desempeño del actual mandatario quedó por debajo de aquel registro, en el que había alcanzado el 48,4% y 57,2 millones de papeletas.

Un dato no menor que dejó la jornada fue el alto nivel de ausentismo. Sobre un padrón estimado en 160 millones de ciudadanos habilitados, el Tribunal Superior Electoral (TSE) brasileño reportó una abstención cercana al 20%, lo que equivale a casi 32 millones de electores que optaron por no concurrir a las urnas.