Francia: murió un maquinista y 27 personas resultaron heridos por un choque entre un tren y un camión

El accidente se produjo en el paso a nivel cerca de Mazingarbe y fue protagonizado por un tren que transportaba que cubría el trayecto Dunkerque-París.

El accidente se produjo en el paso a nivel cerca de Mazingarbe y fue protagonizado por un tren que transportaba más de 240 personas y cubría el trayecto Dunkerque-París.

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El conductor de un tren de alta velocidad falleció y otras 27 personas resultaron heridas este martes tras chocar el transporte de pasajeros con un camión en el departamento de Pas-de-Calais, en el norte de Francia.

El accidente se produjo en el paso a nivel cerca de Mazingarbe y fue protagonizado por un tren que transportaba más de 240 personas y cubría el trayecto Dunkerque-París.

En tanto, trascendió que, al parecer, el primer vagón descarriló debido a la fuerza del impacto, lo que obligó a la evacuación total de los pasajeros hacia un polideportivo que estaba cerca para recibir asistencia médica y se interrumpió el servicio en varias líneas.