    • 7 de abril de 2026 - 08:53

    Francia: murió un maquinista y 27 personas resultaron heridos por un choque entre un tren y un camión

    El accidente se produjo en el paso a nivel cerca de Mazingarbe y fue protagonizado por un tren que transportaba que cubría el trayecto Dunkerque-París.

    El accidente se produjo en el paso a nivel cerca de Mazingarbe&nbsp;y fue protagonizado por un tren que transportaba más de 240 personas y cubría el trayecto Dunkerque-París.

    El accidente se produjo en el paso a nivel cerca de Mazingarbe y fue protagonizado por un tren que transportaba más de 240 personas y cubría el trayecto Dunkerque-París.

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    El conductor de un tren de alta velocidad falleció y otras 27 personas resultaron heridas este martes tras chocar el transporte de pasajeros con un camión en el departamento de Pas-de-Calais, en el norte de Francia.

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    El accidente se produjo en el paso a nivel cerca de Mazingarbe y fue protagonizado por un tren que transportaba más de 240 personas y cubría el trayecto Dunkerque-París.

    En tanto, trascendió que, al parecer, el primer vagón descarriló debido a la fuerza del impacto, lo que obligó a la evacuación total de los pasajeros hacia un polideportivo que estaba cerca para recibir asistencia médica y se interrumpió el servicio en varias líneas.

    El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, difundió un mensaje en sus redes sociales en el cual indicó que iba hacia el lugar del accidente junto al consejero delegado de la compañía ferroviaria estatal, Jean Castex.

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