    • 13 de abril de 2026 - 07:44

    Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos anunció que su bloqueo al estrecho de Ormuz empezará este lunes

    Las Fuerzas Armadas estadounidenses confirmaron que la medida se llevará adelante en todos los puertos y zonas costeras iraníes.

    Estrecho de Ormuz.

    Estrecho de Ormuz.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron que comenzarán un bloqueo de todos los puertos y zonas costeras iraníes el lunes, mientras el presidente Donald Trump buscaba presionar a Irán con un plan que corre el riesgo de disparar aún más los precios del petróleo y reanudar la guerra. El anuncio preparó el terreno para un enfrentamiento, mientras Irán respondió de inmediato con amenazas a todos los puertos en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

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    Donald Trump.

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    “La seguridad en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie”, informó el lunes el ejército iraní y la Guardia Revolucionaria, en un comunicado difundido por la Radiodifusión de la República Islámica de Irán, IRIB. “Ningún puerto en la región estará a salvo”.

    El Comando Central de Estados Unidos anunció que el bloqueo comenzaría el lunes a las 11 de la mañana (hora argentina) y sería “aplicado de manera imparcial contra embarcaciones de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Arábigo (golfo Pérsico) y el golfo de Omán”. CENTCOM indicó que aun así permitiría que los barcos que viajen entre puertos no iraníes transiten por el estrecho, un paso atrás respecto a la amenaza anterior del presidente de bloquear todo el estrecho.

    El anuncio del bloqueo detuvo el limitado tráfico de barcos que se había reanudado en el estrecho desde el alto el fuego, según un informe temprano de inteligencia de Lloyd’s List. Rastreadores marítimos indicaban que más de 40 buques comerciales han cruzado desde el inicio del alto el fuego, por debajo de los aproximadamente 100 a 135 pasos de embarcaciones por día antes de la guerra.

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