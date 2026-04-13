Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos anunció que su bloqueo al estrecho de Ormuz empezará este lunes

Las Fuerzas Armadas estadounidenses confirmaron que la medida se llevará adelante en todos los puertos y zonas costeras iraníes.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron que comenzarán un bloqueo de todos los puertos y zonas costeras iraníes el lunes, mientras el presidente Donald Trump buscaba presionar a Irán con un plan que corre el riesgo de disparar aún más los precios del petróleo y reanudar la guerra. El anuncio preparó el terreno para un enfrentamiento, mientras Irán respondió de inmediato con amenazas a todos los puertos en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

“La seguridad en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie”, informó el lunes el ejército iraní y la Guardia Revolucionaria, en un comunicado difundido por la Radiodifusión de la República Islámica de Irán, IRIB. “Ningún puerto en la región estará a salvo”.

El Comando Central de Estados Unidos anunció que el bloqueo comenzaría el lunes a las 11 de la mañana (hora argentina) y sería “aplicado de manera imparcial contra embarcaciones de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Arábigo (golfo Pérsico) y el golfo de Omán”. CENTCOM indicó que aun así permitiría que los barcos que viajen entre puertos no iraníes transiten por el estrecho, un paso atrás respecto a la amenaza anterior del presidente de bloquear todo el estrecho.