Horror en un zoológico de Inglaterra: entró al recinto de un tigre y murió atacado

Una jornada de paseo terminó en tragedia este sábado en el Yorkshire Wildlife Park , cerca de Doncaster, en el norte de Inglaterra. Un hombre ingresó al recinto de los tigres, fue atacado por uno de los animales y murió en el lugar pese a los esfuerzos de los equipos médicos .

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La Policía de South Yorkshire informó que recibió el aviso alrededor de las 13.35, hora local , por una persona que había entrado al sector de los felinos. Minutos después se desplegó un amplio operativo con ambulancias, un helicóptero sanitario y un médico.

Después del incidente, las autoridades ordenaron evacuar por completo el predio mientras policías y personal del zoológico aseguraban el sector e iniciaban las primeras averiguaciones. El establecimiento permanecerá cerrado también el domingo.

El Yorkshire Wildlife Park señaló que activó inmediatamente sus protocolos de emergencia y que se encuentra trabajando junto con las autoridades para determinar cómo y por qué el hombre logró ingresar al recinto . Por el momento, la identidad y la edad de la víctima no fueron difundidas oficialmente.

La Policía pidió expresamente no compartir los videos sensibles del ataque que comenzaron a circular en redes sociales, por respeto a la víctima y a su familia.

Qué pasó con el tigre

Uno de los puntos que generó versiones durante las primeras horas fue el destino del animal. Sin embargo, las autoridades aclararon que el tigre no resultó herido y permaneció en todo momento dentro de su recinto, por lo que no existió riesgo para otros visitantes ni para la población cercana.

Algunos medios británicos señalaron que el ejemplar involucrado podría ser uno de los tigres de Amur que habitan en el parque, aunque la Policía no identificó oficialmente al animal responsable del ataque.

El sector denominado “Land of the Tigers” funciona desde 2011 y cuenta con un espacio especialmente diseñado para esta especie. El parque dispone además de una pasarela elevada de aproximadamente 300 metros desde la que los visitantes pueden observar a los animales.

Investigan cómo logró ingresar al recinto

La principal incógnita ahora es determinar las circunstancias que llevaron al hombre a entrar en una zona restringida. La Policía todavía no informó si se trató de un ingreso deliberado, una caída o alguna otra situación, aunque algunos medios y testigos hablaron inicialmente de que habría saltado hacia el recinto.

La familia de la víctima ya fue notificada y recibe asistencia de oficiales especializados. Los investigadores continúan trabajando en el lugar para reconstruir la secuencia exacta del episodio.