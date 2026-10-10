    • 10 de octubre de 2026 - 19:24

    Horror en un zoológico de Inglaterra: entró al recinto de un tigre y murió atacado

    El hombre ingresó al sector de los felinos en el Yorkshire Wildlife Park y sufrió heridas fatales. El parque fue evacuado, el animal quedó ileso y la Policía investiga cómo ocurrió el episodio.

    Un hombre ingresó al recinto de un tigre en un zoológico y murió tras ser atacado.

    Un hombre ingresó al recinto de un tigre en un zoológico y murió tras ser atacado.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una jornada de paseo terminó en tragedia este sábado en el Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster, en el norte de Inglaterra. Un hombre ingresó al recinto de los tigres, fue atacado por uno de los animales y murió en el lugar pese a los esfuerzos de los equipos médicos.

    Leé además

    mexico en alerta maxima: el feroz huracan simon alcanzo la categoria 4 y amenaza con tocar tierra

    México en alerta máxima: el feroz huracán Simón alcanzó la categoría 4 y amenaza con tocar tierra

    Por Redacción Diario de Cuyo
     León XIV.

    El Papa León XIV financia becas para jóvenes cristianos de Líbano, Siria e Irak y pide paz en Medio Oriente

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía de South Yorkshire informó que recibió el aviso alrededor de las 13.35, hora local, por una persona que había entrado al sector de los felinos. Minutos después se desplegó un amplio operativo con ambulancias, un helicóptero sanitario y un médico.

    El parque fue evacuado tras el ataque

    Después del incidente, las autoridades ordenaron evacuar por completo el predio mientras policías y personal del zoológico aseguraban el sector e iniciaban las primeras averiguaciones. El establecimiento permanecerá cerrado también el domingo.

    El Yorkshire Wildlife Park señaló que activó inmediatamente sus protocolos de emergencia y que se encuentra trabajando junto con las autoridades para determinar cómo y por qué el hombre logró ingresar al recinto. Por el momento, la identidad y la edad de la víctima no fueron difundidas oficialmente.

    ADVERTENCIA: IMÁGENES SENSIBLES

    La Policía pidió expresamente no compartir los videos sensibles del ataque que comenzaron a circular en redes sociales, por respeto a la víctima y a su familia.

    Qué pasó con el tigre

    Uno de los puntos que generó versiones durante las primeras horas fue el destino del animal. Sin embargo, las autoridades aclararon que el tigre no resultó herido y permaneció en todo momento dentro de su recinto, por lo que no existió riesgo para otros visitantes ni para la población cercana.

    Algunos medios británicos señalaron que el ejemplar involucrado podría ser uno de los tigres de Amur que habitan en el parque, aunque la Policía no identificó oficialmente al animal responsable del ataque.

    El sector denominado “Land of the Tigers” funciona desde 2011 y cuenta con un espacio especialmente diseñado para esta especie. El parque dispone además de una pasarela elevada de aproximadamente 300 metros desde la que los visitantes pueden observar a los animales.

    Investigan cómo logró ingresar al recinto

    La principal incógnita ahora es determinar las circunstancias que llevaron al hombre a entrar en una zona restringida. La Policía todavía no informó si se trató de un ingreso deliberado, una caída o alguna otra situación, aunque algunos medios y testigos hablaron inicialmente de que habría saltado hacia el recinto.

    La familia de la víctima ya fue notificada y recibe asistencia de oficiales especializados. Los investigadores continúan trabajando en el lugar para reconstruir la secuencia exacta del episodio.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    ee. uu.: cuatro muertos tras el feroz paso del huracan isaias por florida

    EE. UU.: cuatro muertos tras el feroz paso del huracán Isaías por Florida

    Por Redacción Diario de Cuyo
    panama declaro la emergencia nacional por el terremoto y destinara us$ 100 millones para asistencia

    Panamá declaró la emergencia nacional por el terremoto y destinará US$ 100 millones para asistencia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    christa pike, la unica sobreviviente a una inyeccion letal en ee. uu., volvio a la carcel

    Christa Pike, la única sobreviviente a una inyección letal en EE. UU., volvió a la cárcel

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Cinco muertos en un brutal choque frontal en una ruta de Chile.

    Tragedia en Chile: cinco muertos tras un brutal choque frontal entre un Jeep y un camión

    Por Enzo Arrieta