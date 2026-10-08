Impresionante aluvión en Chile arrastró vehículos y un autobus en Santiago

Un aluvión de agua, barro y piedras sorprendió este jueves por la tarde a la comuna de Las Condes , en el sector precordillerano de Santiago de Chile , y arrastró automóviles y vehículos del transporte público. La emergencia se produjo en medio de un sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana y generó preocupación por la fuerza de la corriente y sus consecuencias.

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Según informó Carabineros, alrededor de las 17 se detectó un gran torrente que descendía por la calle General Blanche hacia el poniente . En una primera evaluación, la policía señaló que el episodio podría haberse originado por el desborde de un canal en la calle Francisco Bulnes Correa.

Sin embargo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) atribuyó el fenómeno a las intensas precipitaciones y a la activación de quebradas, cauces de montaña que pueden llenarse rápidamente durante las lluvias . Entre las calles más afectadas se encontraban General Blanche, Quebrada Honda y avenida La Plaza Sur.

Uno de los episodios que generó mayor preocupación fue el arrastre de un autobús del sistema de transporte público Red que llevaba pasajeros. Videos registrados por testigos mostraron a varias personas sobre el techo del vehículo mientras avanzaba la corriente. Hasta el momento consignado en los primeros reportes, no había información oficial confirmada sobre el estado de esas personas.

El avance del agua y el lodo también alcanzó edificios e instituciones de la zona. Según los primeros reportes, el material ingresó a la Clínica UC Christus y a la Clínica Universidad de los Andes, además de provocar daños en instalaciones de Duoc UC y en un supermercado.

Durante las primeras horas de la emergencia también circularon versiones sobre estudiantes que habrían quedado atrapados en un auditorio de Duoc UC, aunque esa información no había sido confirmada oficialmente.

Ante la magnitud del episodio, el Cuerpo de Bomberos de Santiago dispuso el acuartelamiento general de sus 22 compañías para reforzar la respuesta. La Municipalidad de Las Condes, por su parte, pidió evitar sectores como Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche.

La Universidad de los Andes también restringió el ingreso y la salida de su campus mientras persistiera el riesgo.

El delegado presidencial, Germán Codina, informó que las autoridades evaluaban enviar una alerta SAE a los teléfonos celulares y solicitó al Ministerio de Obras Públicas el desplazamiento de maquinaria hacia la zona. Senapred no había dispuesto una orden de evacuación hasta ese momento y pidió a la población mantenerse atenta a las instrucciones oficiales.

Lluvias históricas y riesgo de nuevos aluviones

La emergencia se produjo después de una semana marcada por precipitaciones extraordinarias en Santiago. Según los datos difundidos por medios chilenos, el martes 6 de octubre cayeron 52 milímetros de lluvia en la capital, el mayor registro diario para ese mes en más de un siglo.

Con 74 milímetros acumulados en siete días, octubre de 2026 ya había superado los 65 milímetros registrados en 1987, de acuerdo con los reportes citados. Las previsiones meteorológicas habían advertido sobre la posibilidad de que algunos sectores cordilleranos superaran los 100 milímetros de precipitación, con riesgo de activación de quebradas y remociones en masa.

Las Condes ya había registrado episodios similares durante los días previos. Entre el martes y el miércoles, una importante cantidad de agua y material descendió por Quebrada Honda, lo que obligó a equipos municipales a retirar barro de las calles. También se reportaron viviendas afectadas.

Senapred había informado el miércoles sobre un aumento del caudal de las quebradas Honda y Apoquindo. La geografía de la comuna, rodeada de cerros y cauces de montaña, la expone a este tipo de emergencias durante sistemas frontales intensos.

El episodio se suma a otros temporales que afectaron a Chile durante 2026. En julio, un sistema frontal dejó 13 fallecidos, siete desaparecidos y 2.281 damnificados, según cifras informadas entonces por Senapred, con consecuencias especialmente graves en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Biobío.