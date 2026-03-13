    • 13 de marzo de 2026 - 09:09

    Irán atacó con drones una torre en Dubai y amenazó a tropas de EEUU: "Quedarán bajo los escombros"

    El ataque fue neutralizado por el sistema antimisiles pero un edificio en el centro financiero resultó dañado por los escombros. No hubo víctimas.

    edicifio dubai guerra
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este viernes, Teherán lanzó múltiples ataques contra estados árabes del Golfo Pérsico. Uno de ellos fue un ataque con drones sobre Dubái; sin embargo, el sistema de defensa aérea logró derribar tanto drones como misiles antes de que alcanzaran su objetivo. La acción generó una gran cantidad de escombros que impactaron contra un edificio del Centro Financiero Internacional de Dubái, causando daños menores en su fachada, aunque no se registraron víctimas.

    Leé además

    La OTAN derribó un misil iraní en espacio turco.

    Guerra en Medio Oriente: la OTAN derribó un misil lanzado desde Irán sobre territorio de Turquía
    La selección de Irán en el Mundial 2026 quedó en el centro de la polémica tras los dichos de Donald Trump.

    Mundial 2026: Irán respondió a Trump y asegura que nadie puede excluirlo

    Las autoridades describieron la operación como una “interceptación exitosa”.

    No se reportaron heridos. Las autoridades destacaron que el incidente forma parte de la respuesta a ataques en la región, en medio de la actual escalada militar en Oriente Medio.

    Irán amenazó a las tropas de EEUU en Medio Oriente

    guardia revolucionaria 13
    Guardia Revolucionaria de Ir&aacute;n.

    Guardia Revolucionaria de Irán.

    La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó este viernes a las tropas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente y les instó a abandonar “inmediatamente” la región o, de lo contrario, aseguró que serán “enterradas bajo los escombros”.

    El cuerpo militar iraní también informó el lanzamiento de una nueva oleada de misiles dentro de la operación denominada “Promesa Sadeq 4”, dirigida contra objetivos israelíes y estadounidenses.

    En un comunicado difundido por medios iraníes, la IRGC anunció el inicio de una nueva fase del operativo militar. Según el texto, la 44 oleada de la operación incluyó una “intensa lluvia” de misiles Kheibar Shekan, descritos como misiles balísticos de medio alcance desarrollados por Irán con ojivas de una tonelada.

    El comunicado indicó que los proyectiles se dirigieron contra lo que el cuerpo militar definió como objetivos del “ocupante sionista”. De acuerdo con la versión difundida por la Guardia Revolucionaria, varios puntos de Jerusalén oeste, Tel Aviv y Eilat, en Israel, resultaron alcanzados durante el ataque. Teherán vinculó la ofensiva con la conmemoración de combatientes muertos y con la proximidad del Día de Al Quds, una jornada anual de apoyo a la causa palestina que se celebra este viernes 13 de marzo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Rompió el silencio el nuevo líder de Irán, Mojtaba Jamenei.

    Rompió el silencio el nuevo líder de Irán, Mojtaba Jamenei: "Vengaremos la sangre de nuestros mártires"

    Proponen que el  Estadio Santiago Bernabéu reciba el encuentro entre Argentina y España por la Finalissima.

    Finalissima: la Federación Española de Fútbol propuso el Santiago Bernabéu como sede el encuentro entre España y Argentina

    Imagen satelital de las instalaciones de Taleghan 2,  que presenta daños tras un bombardeo israelí.    

    Irán atacó dos petroleros e Israel responde a nuevos bombardeos y hace una advertencia al Líbano

    Irán se adjudicó el ataque a barcos comerciales en el estrecho de Ormuz  

    Irán se adjudicó el ataque a los barcos comerciales en el estrecho de Ormuz: "Esperen un barril de petróleo a 200 dólares"