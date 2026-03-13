Irán atacó con drones una torre en Dubai y amenazó a tropas de EEUU: "Quedarán bajo los escombros"

Este viernes, Teherán lanzó múltiples ataques contra estados árabes del Golfo Pérsico . Uno de ellos fue un ataque con drones sobre Dubái; sin embargo, el sistema de defensa aérea logró derribar tanto drones como misiles antes de que alcanzaran su objetivo. La acción generó una gran cantidad de escombros que impactaron contra un edificio del Centro Financiero Internacional de Dubái, causando daños menores en su fachada, aunque no se registraron víctimas.

No se reportaron heridos. Las autoridades destacaron que el incidente forma parte de la respuesta a ataques en la región, en medio de la actual escalada militar en Oriente Medio.

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó este viernes a las tropas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente y les instó a abandonar “inmediatamente” la región o, de lo contrario, aseguró que serán “enterradas bajo los escombros”.

El cuerpo militar iraní también informó el lanzamiento de una nueva oleada de misiles dentro de la operación denominada “Promesa Sadeq 4”, dirigida contra objetivos israelíes y estadounidenses.

En un comunicado difundido por medios iraníes, la IRGC anunció el inicio de una nueva fase del operativo militar. Según el texto, la 44 oleada de la operación incluyó una “intensa lluvia” de misiles Kheibar Shekan, descritos como misiles balísticos de medio alcance desarrollados por Irán con ojivas de una tonelada.

El comunicado indicó que los proyectiles se dirigieron contra lo que el cuerpo militar definió como objetivos del “ocupante sionista”. De acuerdo con la versión difundida por la Guardia Revolucionaria, varios puntos de Jerusalén oeste, Tel Aviv y Eilat, en Israel, resultaron alcanzados durante el ataque. Teherán vinculó la ofensiva con la conmemoración de combatientes muertos y con la proximidad del Día de Al Quds, una jornada anual de apoyo a la causa palestina que se celebra este viernes 13 de marzo.