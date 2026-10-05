La elección de Brasil dejó diez claves para la Argentina y abrió un nuevo escenario para Milei

La elección presidencial de Brasil dejó un escenario inesperado y varias lecturas para la política argentina . Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta con alrededor del 47% de los votos, por encima de Luiz Inácio Lula da Silva, que obtuvo cerca del 45%, aunque ninguno alcanzó el porcentaje necesario para evitar el balotaje del próximo 25 de octubre.

Las elecciones en Brasil transcurren "en calma y sin incidentes": Lula y Flávio Bolsonaro ya votaron

El resultado fue seguido con especial atención por el Gobierno de Javier Milei , que había respaldado públicamente la candidatura del hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Para sectores del oficialismo, el desempeño electoral del dirigente brasileño representa una señal favorable, aunque dentro de la propia Casa Rosada remarcan que todavía falta la segunda vuelta y que el escenario argentino tiene sus propias particularidades.

1. Milei acertó en su apuesta internacional. El Presidente había tomado partido por Flávio Bolsonaro antes de que las encuestas lo ubicaran como un candidato competitivo. El resultado de la primera vuelta convirtió ese respaldo en un activo político para el Gobierno argentino.

2. Brasil mostró nuevamente una fuerte polarización. La diferencia entre Bolsonaro y Lula fue mínima y dejó en evidencia la división del electorado brasileño. El balotaje enfrentará nuevamente a dos proyectos políticos claramente diferenciados.

3. El resultado no garantiza una victoria definitiva para Bolsonaro. Aunque el candidato del Partido Liberal quedó primero, deberá disputar una segunda vuelta contra Lula el 25 de octubre . Los votos obtenidos por los demás candidatos serán determinantes para definir el resultado final.

4. Las encuestas volvieron a quedar bajo la lupa. Los sondeos previos habían mostrado a Lula con ventaja o, en algunos casos, una diferencia mucho más ajustada. El resultado final volvió a poner en discusión la capacidad de las mediciones para anticipar escenarios electorales.

5. El desgaste de los oficialismos apareció como una de las principales advertencias. El desempeño de Bolsonaro frente a un presidente que buscaba continuar en el poder fue interpretado por analistas como una señal de que los gobiernos pueden enfrentar un fuerte voto de castigo, incluso cuando cuentan con estructuras políticas consolidadas.

6. El escenario brasileño puede ser utilizado como referencia para 2027 en Argentina. En el entorno de Milei observan el proceso con interés porque el Presidente buscará la reelección el próximo año. Sin embargo, dirigentes oficialistas también advierten que no existe una traslación automática entre ambos países.

7. Un liderazgo puede conservar influencia aun cuando su principal figura no compita. La experiencia del bolsonarismo fue seguida con atención por el peronismo argentino. Jair Bolsonaro no pudo presentarse en las elecciones, pero su espacio logró sostener una candidatura competitiva con su hijo.

8. La situación también generó una lectura para Cristina Kirchner. La expresidenta permanece como una figura central dentro del peronismo pese a las restricciones que enfrenta para participar electoralmente. El caso brasileño volvió a instalar el debate sobre la capacidad de un liderazgo para transferir votos y estructura política a un sucesor.

9. El resultado puede modificar el vínculo entre Argentina y Brasil. Una eventual llegada de Flávio Bolsonaro al poder podría generar mayor afinidad política con Milei. Sin embargo, hasta que se defina el balotaje, la relación bilateral continuará condicionada por el resultado de las elecciones brasileñas.

10. La elección brasileña volvió a poner el foco en 2027. Más allá de quién resulte ganador en el balotaje, el proceso electoral del país vecino funciona para la política argentina como un laboratorio sobre polarización, desgaste de los oficialismos, liderazgo y transferencia de votos.

Milei y Bolsonaro, atentos al balotaje

El resultado de la primera vuelta fue recibido con satisfacción por el Gobierno argentino, que había seguido de cerca la campaña brasileña. Milei felicitó a Flávio Bolsonaro y expresó su expectativa de que ambos países puedan trabajar juntos si el dirigente del Partido Liberal finalmente llega a la Presidencia.

Sin embargo, dentro del oficialismo también aparece un llamado a la cautela. La elección todavía no terminó y el 25 de octubre Lula y Bolsonaro volverán a enfrentarse en las urnas para definir quién gobernará Brasil.

Para Argentina, el desenlace tendrá además una dimensión económica y regional. Brasil es el principal socio comercial del país y una de las economías centrales de América Latina, por lo que cualquier cambio político en Brasil puede tener consecuencias sobre el Mercosur, el comercio bilateral y la relación entre ambos gobiernos.

Mientras tanto, en la política argentina el resultado brasileño ya comenzó a ser utilizado como referencia para pensar la carrera electoral de 2027, tanto desde el oficialismo como desde el peronismo.