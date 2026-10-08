La Justicia de Brasil ordenó la detención de Eduardo Bolsonaro en plena campaña del balotaje

A pocas semanas del decisivo balotaje presidencial, el Supremo Tribunal Federal (STF) dispuso el arresto del hijo del exmandatario Jair Bolsonaro tras quedar firme su condena por coacción a la Justicia. La medida impacta de lleno en la campaña de su hermano Flávio, quien disputará la presidencia frente a Lula da Silva.

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En medio de la agitada campaña electoral de cara a la segunda vuelta del próximo 25 de octubre, el escenario político brasileño sumó un nuevo capítulo de alto impacto judicial. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó la detención del exdiputado Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, para que comience a cumplir una pena de prisión efectiva.

La orden fue dictada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien actuó como instructor en el juicio donde el hijo del expresidente Jair Bolsonaro fue hallado culpable de coacción a la Justicia y condenado a cuatro años y dos meses de prisión.

Tras el rechazo de las últimas apelaciones por parte de la defensa hace apenas dos semanas, De Moraes argumentó que la sentencia adquirió la condición de "cosa juzgada", por lo que el fallo pasó a ser firme e inapelable. Ante esta situación, el magistrado ordenó la inclusión inmediata del exparlamentario en la lista de condenados con orden de captura y dispuso la cancelación de todos sus pasaportes.

La principal condena que lleva a Eduardo tras las rejas, bajo un régimen inicialmente semiabierto, se centra en sus maniobras para interferir en el Poder Judicial. El exlegislador fue hallado culpable de promover gestiones ante el Gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de presionar a la Corte Suprema brasileña. Estas acciones ocurrieron mientras el máximo tribunal llevaba adelante el juicio por golpismo contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), quien terminó siendo condenado a 27 años de prisión.

Además de la pena privativa de la libertad, la Justicia dispuso que el excongresista quede inhabilitado políticamente por 12 años, lo que le impedirá presentarse a cualquier cargo público hasta el año 2038.

El revés judicial por coacción no es el único que acumuló en los últimos meses. En septiembre, Eduardo también fue:

Condenado a un año de prisión por el STF en un juicio por difamación impulsado por la diputada Tabata Amaral.

Destituido de su cargo como escribiente de la Policía Federal por abandono de funciones.

El impacto en la recta final del balotaje

La orden de detención irrumpe en un momento crítico para el bolsonarismo. Eduardo es una figura clave en el armado político de su hermano mayor, el senador Flávio Bolsonaro, quien se coronó como el candidato ultraderechista más votado en las elecciones del último domingo con el 47% de los sufragios.

Flávio se enfrentará en la decisiva segunda vuelta del 25 de octubre contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección y cosechó el 45% de los votos en la primera ronda.

A pesar del cerco judicial y su reciente inhabilitación, Eduardo ha mantenido un perfil sumamente activo en la campaña electoral de su hermano, al punto de insinuar públicamente que, en caso de que Flávio llegue al Palacio de Planalto, espera ser designado como Ministro de Relaciones Exteriores.