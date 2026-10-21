Meta fue condenada a pagar USD 25.000 millones por el caso Cambridge Analytica

Un tribunal del estado de Nuevo México, en Estados Unidos, dictó un fallo histórico contra Meta (matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp): la compañía tecnológica fue condenada a pagar una multa récord de 25.000 millones de dólares por engañar a los usuarios sobre la protección y el manejo de sus datos personales, en el marco del recordado escándalo de Cambridge Analytica.

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El fallo fue firmado por el juez Francis J. Mathew, del tribunal estatal de Santa Fe, luego de que un jurado determinara que la empresa incurrió en 43 millones de violaciones a la ley de protección al consumidor del estado. La norma local prevé penalidades de hasta USD 5.000 por cada infracción cometida.

Se trata de la sanción económica más abultada jamás impuesta a la empresa liderada por Mark Zuckerberg y se ubica entre las condenas judiciales estatales más cuantiosas en la historia corporativa de los Estados Unidos.

En su resolución, el juez Mathew remarcó que la "cantidad extraordinaria de violaciones" acreditadas durante el proceso, sumada a la prolongada duración de las conductas, la participación de altos directivos de Facebook y el masivo alcance de usuarios expuestos en Nuevo México, justificaban aplicar el castigo máximo previsto por la legislación.

Por su parte, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, celebró la decisión judicial y dejó un contundente mensaje hacia las grandes compañías de tecnología:

“Este fallo debe ser una señal, un mensaje inequívoco para Silicon Valley”, enfatizó Torrez en conferencia de prensa. Asimismo, el funcionario confirmó que la totalidad de los fondos millonarios obtenidos de la multa serán destinados a un fondo especial para la educación pública de ese estado norteamericano.

Cabe destacar que Nuevo México decidió mantenerse al margen del acuerdo multiestatal alcanzado en agosto pasado —donde Meta abonó USD 18.000 millones a 46 estados—. La fiscalía prefirió litigar de forma independiente al contar con leyes de protección al consumidor mucho más estrictas en sus tribunales locales.

La dura respuesta de Meta: apelación y advertencia operativa

La respuesta del gigante tecnológico no se hizo esperar. A través de su director jurídico (Chief Legal Officer), C.J. Mahoney, Meta expresó su tajante rechazo a la sentencia y confirmó que apelará la medida en instancias superiores.

“Este fallo, y el enfoque del fiscal general en la aplicación de la ley, hacen prácticamente imposible llevar adelante nuestras operaciones en el estado de Nuevo México. En el fondo, esta demanda busca imponer un gravamen a la expresión y fijar nuevas reglas sobre lo que las personas pueden decir en internet. Confiamos en que obtendremos un resultado favorable en la apelación”, señaló Mahoney.

Mientras se sustancie el recurso de apelación presentado por la firma, la deuda de USD 25.000 millones devengará un interés del 15% anual.

Las multas previas que enfrentó la compañía

La sanción impuesta en Nuevo México eclipsa de forma contundente los antecedentes punitivos que la compañía venía acumulando por la filtración de datos a Cambridge Analytica y fallos de privacidad: