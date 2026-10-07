    • 7 de octubre de 2026 - 11:11

    Muere trabajador minero en un yacimiento chileno

    Fue encontrado junto a un equipo de perforación y trasladado hasta el Hospital Provincial de Huasco, donde se confirmó su muerte.

    Muere trabajdor minero en un yacimiento chileno

    Muere trabajdor minero en un yacimiento chileno

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    Un trabajador murió en horas de la mañana de este martes tras sufrir un accidente al interior de la mina Los Colorados, ubicada en Vallenar, región de Atacama, en el vecino país de Chile.

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    El hecho ocurrió en dependencias de la Compañía Minera del Pacífico, donde, según lo constatado por Senapred en el Reporte N.º 247, el trabajador fue encontrado a un costado de un equipo de perforación a eso de las 6:50 horas.

    De acuerdo con la información exclusiva a la que pudo acceder BioBioChile, se trata de Nelson Torres Parra, operador especialista de faena de 46 años de la empresa contratista IMOPAC.

    El hombre fue trasladado al Hospital Provincial de Huasco, lugar donde se constató su muerte.

    “Nuestro equipo regional ya se encuentra desplegado en el lugar, realizando las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que se produjo este lamentable hecho. Las causas se encuentran en proceso de determinación y, una vez que existan antecedentes debidamente verificados, serán informados por los canales correspondientes”, declaró Sernageomin sobre lo ocurrido.

    A raíz de este accidente, personal de Carabineros y del Servicio se constituyó en el lugar para poder atender la emergencia minera.

    En tanto, las causas y las circunstancias de este accidente son materia de investigación.

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