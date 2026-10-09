Navi Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz 2026 por su trayectoria en la justicia internacional

La jurista sudafricana y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue distinguida por su trabajo en defensa del derecho internacional y la rendición de cuentas por crímenes de guerra.

El Premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado este viernes a Navi Pillay, jurista sudafricana con una extensa trayectoria en el ámbito de la justicia internacional y la defensa de los derechos humanos. El reconocimiento destaca su trabajo en favor del derecho internacional y de los mecanismos destinados a garantizar que los responsables de graves crímenes rindan cuentas ante la Justicia.

A lo largo de su carrera, Pillay se desempeñó como jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, integró la Corte Penal Internacional y ocupó el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Desde esos espacios, tuvo un papel relevante en la investigación de crímenes internacionales y en la defensa de las víctimas de violaciones de derechos fundamentales.

Nacida en 1941 en Durban, Sudáfrica, durante el régimen del apartheid, la jurista construyó una trayectoria marcada por la lucha contra la discriminación racial y la búsqueda de justicia. Su recorrido profesional la convirtió en una figura reconocida dentro de los organismos internacionales vinculados con los derechos humanos.

La distinción vuelve a poner el foco en el papel de las instituciones judiciales internacionales frente a los conflictos armados y las violaciones de derechos humanos, en un escenario global atravesado por tensiones geopolíticas y cuestionamientos al funcionamiento de los organismos multilaterales.