Nobel de Química 2026: Henri Kagan y Kenso Soai fueron reconocidos por sus avances en síntesis orgánica

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó este miércoles el Premio Nobel de Química 2026 a Henri B. Kagan y Kenso Soai , por sus descubrimientos sobre los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica. El reconocimiento apunta a una investigación que permitió avanzar en la comprensión de cómo se forman determinadas moléculas y sus imágenes especulares.

Descubren un "planeta fénix" que nació de las cenizas de su propia estrella

Kagan, de origen francés y vinculado a la Universidad Paris-Saclay, y Soai, investigador japonés de la Universidad de Ciencia de Tokio, fueron distinguidos por sus aportes a uno de los interrogantes históricos de la química: por qué las moléculas pueden adoptar dos formas que son imágenes especulares entre sí y cómo una de ellas puede predominar sobre la otra .

Muchas moléculas fundamentales para la vida existen en dos versiones que pueden compararse con la mano derecha y la mano izquierda . Aunque tienen la misma composición, sus formas espaciales son diferentes y pueden generar efectos distintos cuando interactúan con otras sustancias.

Esta característica, conocida como quiralidad , tiene especial importancia en la industria farmacéutica. Una de las versiones de una molécula puede producir el efecto buscado en un medicamento, mientras que su imagen especular puede tener una acción diferente o incluso provocar efectos adversos.

Los trabajos de Kagan y Soai ayudaron a demostrar cómo las reacciones químicas pueden favorecer la producción de una de esas dos formas. Kagan descubrió en la década de 1980 los llamados efectos no lineales , mientras que Soai desarrolló una reacción que permitió obtener de manera altamente selectiva una única forma molecular.

Sus investigaciones tuvieron impacto en la síntesis de medicamentos, productos químicos, aromas y fragancias, al aportar herramientas para controlar con mayor precisión la orientación de las moléculas durante una reacción.

Con este anuncio, la semana de los Premios Nobel 2026 continúa después de los reconocimientos en Medicina y Física. Los próximos galardones serán los de Literatura, Paz y Ciencias Económicas.

Los dos científicos compartirán la dotación económica del premio, establecida este año en 12 millones de coronas suecas, y recibirán la medalla y el diploma durante la ceremonia que se realizará en Estocolmo el 10 de diciembre.