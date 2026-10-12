"Nos vemos en Argentina", la confirmación del papa León XIV a Jorge Lozano de viajar tras ser operado

El papa León XIV ratificó su intención de viajar a la Argentina en noviembre durante una audiencia privada con el arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano , realizada este lunes en el Vaticano. El encuentro se produjo un día antes de la intervención quirúrgica a la que será sometido para extirparle un nódulo pulmonar y renovó las expectativas sobre una visita prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Qué es un nódulo pulmonar: la afección por la que será operado el papa León XIV

Al despedirse, Lozano le dijo al Pontífice “hasta pronto” y recibió una respuesta que alimentó las expectativas de la Iglesia argentina: “Nos vemos en la Argentina” . El intercambio fue reconstruido por fuentes consultadas por Infobae, que interpretaron el mensaje como una señal de la voluntad del Papa de mantener el viaje, aunque su concreción dependerá de la evolución de su salud y de las indicaciones médicas posteriores a la operación.

La audiencia se desarrolló en la biblioteca del Palacio Apostólico y duró aproximadamente media hora, entre las 9.45 y las 10.15, hora de Roma. Lozano había solicitado el encuentro antes de que se conociera el problema de salud del Papa , aprovechando su estadía en la capital italiana para participar de una actividad de la Federación Internacional de Acción Católica.

En una entrevista con La Nación, el arzobispo sanjuanino contó que encontró a León XIV de buen ánimo, sereno y dispuesto a conversar sobre distintos temas relacionados con la Iglesia argentina. También señaló que el Pontífice le preguntó por los preparativos de la visita y las actividades previstas durante su estadía en el país, sin manifestar inquietudes sobre la realización del recorrido.

Durante la conversación analizaron algunos de los lugares donde están previstas las principales celebraciones, entre ellos el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires; la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires, y el predio elegido para el encuentro multitudinario en Córdoba. Lozano también le transmitió las expectativas de los fieles argentinos ante su posible llegada.

La reunión incluyó, además, cuestiones vinculadas con la actividad pastoral en San Juan. El arzobispo le entregó documentos relacionados con el sínodo realizado en su arquidiócesis y dialogó con el Papa sobre la situación de la Iglesia local. También abordaron la importancia del diálogo, la paz y el lenguaje público, temas presentes en los mensajes de León XIV desde el comienzo de su pontificado.

La operación que pone en duda la gira por Sudamérica

La confirmación de la intención de viajar se conoció en un momento de incertidumbre por el estado de salud del Pontífice. El Vaticano informó que León XIV será hospitalizado este martes 13 de octubre para someterse a una cirugía destinada a extirparle un nódulo pulmonar detectado en una etapa temprana.

El propio Papa había anticipado la intervención durante el Ángelus del domingo. Según explicó, los médicos consideraron conveniente remover el nódulo y programaron la operación para los próximos días. También agradeció las muestras de acompañamiento de los fieles y pidió que rezaran por él.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, estimó que el período inicial de recuperación demandaría aproximadamente una semana. Sin embargo, el resultado de la cirugía y las recomendaciones médicas serán determinantes para establecer cuándo podrá retomar sus actividades habituales y si estará en condiciones de afrontar una agenda internacional con numerosos desplazamientos y encuentros multitudinarios.

La gira sudamericana contempla una primera escala en Uruguay, a partir del 6 de noviembre, seguida por la visita a la Argentina entre el 8 y el 11. El recorrido finalizaría en Perú, país donde Robert Francis Prevost desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa.

Por ahora, las palabras que León XIV le transmitió a Lozano representan una señal alentadora para los fieles argentinos. La confirmación definitiva del viaje, sin embargo, quedará sujeta a la evolución de su salud y a las decisiones que adopte el Vaticano después de la intervención quirúrgica.