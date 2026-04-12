    • 12 de abril de 2026 - 18:35

    Ormuz en crisis: Irán desafía a EE.UU. y amenaza con un "vórtice mortal"

    La tensión en el estrecho de Ormuz escala tras el fracaso de negociaciones. Irán lanzó amenazas a EE.UU. y crece el riesgo global.

    El estrecho de Ormuz, eje clave del comercio mundial, en el centro de la tensión entre Irán y Estados Unidos. &nbsp;

    El estrecho de Ormuz, eje clave del comercio mundial, en el centro de la tensión entre Irán y Estados Unidos.

     

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    La crisis en el estrecho de Ormuz entró en una fase crítica. Irán lanzó una dura advertencia a Estados Unidos tras el anuncio de un posible bloqueo, en medio del fracaso de las negociaciones de paz. El conflicto eleva la tensión global sobre una de las rutas petroleras más importantes del mundo.

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    Luego de que Donald Trump anunciara la intención de bloquear el paso marítimo, la Guardia Revolucionaria de Irán respondió con una amenaza directa, asegurando que cualquier movimiento hostil será enfrentado con contundencia.

    El enemigo quedará atrapado en un vórtice mortal si da un paso en falso”, advirtieron desde el comando naval iraní, dejando en claro que el control del estrecho está bajo vigilancia total de sus fuerzas armadas.

    Además, Irán remarcó que cualquier embarcación militar que se acerque será considerada una violación del alto el fuego, lo que podría desencadenar una respuesta inmediata y escalar el conflicto en la región.

    En paralelo, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, confirmó que no hubo acuerdo en la cumbre realizada en Pakistán, mientras que desde Teherán aseguraron que no aceptarán “exigencias irrazonables”.

    Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, endureció el tono: “No cederemos ante amenazas”, afirmó, dejando abierta la puerta a una confrontación directa si continúan las presiones.

    En el plano internacional, Reino Unido tomó distancia y anunció que no participará del bloqueo impulsado por Estados Unidos, apostando a una coalición alternativa junto a Francia para garantizar la libre navegación.

    Mientras tanto, el conflicto en Medio Oriente sigue ampliándose. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que “la guerra continúa”, en una región que atraviesa uno de sus momentos más delicados en años.

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