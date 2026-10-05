Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales en España: los ciudadanos votarán el 29 de noviembre

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre , luego de la derrota parlamentaria que sufrió su Ejecutivo con el rechazo de dos decretos vinculados a la vivienda. La decisión pone fin anticipado a la actual legislatura y llevará nuevamente a los españoles a las urnas.

Sánchez comunicó su decisión este lunes durante una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa , después de informar previamente al rey Felipe VI. El mandatario convocará un Consejo de Ministros extraordinario para formalizar la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral, de acuerdo con los plazos establecidos por la legislación española.

El anuncio se produjo apenas tres días después de que el Congreso rechazara dos decretos sobre vivienda , en una votación en la que el Gobierno no logró reunir los apoyos necesarios. Las iniciativas fueron rechazadas con los votos del Partido Popular, Vox y Junts , entre otras fuerzas, dejando nuevamente expuesta la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo.

Durante su discurso, Sánchez defendió el balance de su gestión y reconoció que su Gobierno atravesó una legislatura marcada por dificultades políticas, un Parlamento fragmentado y una fuerte confrontación con la oposición . También admitió que quedaron objetivos pendientes y sostuvo que para avanzar necesita ampliar el respaldo electoral.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo pidió a los ciudadanos movilizarse para conseguir “una mayoría mucho más amplia, progresista” en el Parlamento. Según planteó, ese resultado permitiría impulsar nuevas medidas sociales, afrontar problemas como el acceso a la vivienda y reducir los niveles de desigualdad.

La cuestión habitacional se convirtió en uno de los principales ejes de la crisis política de los últimos días. Uno de los decretos rechazados contemplaba medidas de protección frente a determinados desahucios, restricciones a operaciones consideradas especulativas y cambios impositivos para las viviendas destinadas al alquiler turístico. El segundo establecía nuevas condiciones para la renovación de contratos de alquiler.

Sánchez también planteó la elección del 29 de noviembre como una definición sobre el rumbo que deberá tomar España. Advirtió sobre una etapa internacional atravesada por tensiones geopolíticas, cambios tecnológicos, emergencia climática y el avance de la ultraderecha, y llamó a los votantes a decidir entre continuar con las políticas de su espacio o avanzar hacia un cambio de orientación.

Con la convocatoria, España volverá a celebrar elecciones generales antes del final previsto de la legislatura. El desafío para Sánchez será ahora convertir el adelanto electoral en una oportunidad para recuperar respaldo parlamentario, mientras que la oposición buscará aprovechar la debilidad del Gobierno para disputar el poder.