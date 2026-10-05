Por qué la acción de Mercado Libre se dispara más del 8% tras el resultado de la primera vuelta presidencial en Brasil

La acción de Mercado Libre subía más de 8 % en Wall Street este lunes, después de que la primera vuelta presidencial de Brasil dejara a Flávio Bolsonaro con ventaja para el balotaje ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El movimiento se produjo en una rueda de fuertes ganancias para los certificados de depósito estadounidenses de empresas argentinas.

Las acciones brasileñas se dispararon tras el triunfo de Flávio Bolsonaro en primera vuelta

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El mercado asoció la suba con la expectativa de un cambio de orientación económica en Brasil si se confirma el triunfo de Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta. Para la compañía fundada en Argentina, el resultado electoral del país vecino tiene una relevancia directa por su exposición al mercado brasileño.

Brasil representa el principal mercado de la firma y concentra más del 52 % de sus ingresos globales. La facturación anual atribuida a esa operación supera los USD 16.000 millones, de acuerdo con los datos conocidos de la compañía.

Brasil aporta más de la mitad de los ingresos de Mercado Libre

La plataforma mantiene una participación cercana al 35 % del comercio electrónico brasileño, por encima de competidores como Amazon y Shopee. Esa posición convierte a la evolución del consumo, el crédito y las condiciones regulatorias en Brasil en variables relevantes para sus resultados consolidados.

El país reúne más de la mitad de la facturación global de Mercado Libre y constituye el principal destino de sus inversiones operativas y financieras. La empresa combina allí su negocio de comercio electrónico con los servicios de Mercado Pago, que incluye pagos digitales, créditos y productos de inversión.

La penetración del comercio electrónico en Brasil ronda el 17 %, por debajo de los niveles de Estados Unidos y China. Ese dato es seguido por el mercado como un indicador del espacio que aún existe para la expansión de las ventas digitales y de los servicios financieros vinculados a la plataforma.

La reacción alcanzó a los ADR argentinos en Nueva York

El avance de Mercado Libre encabezó una rueda positiva para los ADR argentinos en Wall Street. Los ADR son certificados que permiten negociar en Estados Unidos acciones de compañías extranjeras y sirven como una referencia de la percepción de los inversores internacionales sobre esas empresas.

Banco BBVA Argentina registraba una suba de 7,59 %, Telecom Argentina avanzaba 7,34 % y Adecoagro ganaba 7,33 %. Central Puerto sumaba 7,19 %, mientras que Grupo Supervielle escalaba 6,86 % y Grupo Financiero Galicia, 6,45%.

Brasil concentra más de la mitad de los ingresos de Mercado Libre y es el principal mercado de la compañía

También operaban en terreno positivo Banco Macro, con un alza de 5,72 %; Loma Negra, con 5,62 %; y Transportadora de Gas del Sur, con 5,08 %. Cresud subía 5,03 % y Edenor, 4,79 %, en una rueda en la que el panel relevado no mostraba bajas a esa hora.

Las 20 compañías argentinas relevadas negociaban con variaciones positivas a las 13:50. Tenaris aumentaba 4,72 %, IRSA 4,53 %, Corporación América Airports 4,36 % y Pampa Energía 4,27 %.

En tanto, YPF subía 3,66 %, Vista Energy 3,36 %, Ternium 2,71 % y Globant 2,02 %. Las ganancias abarcaron a firmas de los sectores financiero, energético, industrial, tecnológico, de infraestructura y consumo.

Los inversores siguen la definición del balotaje brasileño

La primera vuelta ubicó a Flávio Bolsonaro en una posición de ventaja frente a Luiz Inácio Lula da Silva de cara al balotaje. Los inversores leyeron ese escenario como una posibilidad de políticas más favorables al mercado, aunque la segunda vuelta definirá el resultado electoral y el rumbo de la próxima administración.

Para Mercado Libre, el foco está puesto en las condiciones que puedan incidir sobre el comercio digital, los medios de pago, la oferta de crédito y el nivel de actividad de Brasil. La magnitud de la operación local explica que las novedades políticas de ese país tengan impacto inmediato sobre la valoración de la compañía en Nueva York.

La acción cerró la semana previa en USD 1.696,56 y, con la suba de este lunes, quedó cerca de los USD 1.842 por papel. El mercado seguirá las señales de la campaña hacia el balotaje brasileño y la evolución de los activos argentinos durante el resto de la rueda.