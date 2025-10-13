Tres científicos que explicaron el crecimiento económico impulsado por la innovación ganaron el Nobel de Economía Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía que entrega la Real Academia Sueca de Ciencias.

Según indicó la citada academia, la mitad del Premio Sveriges Riksbank 2025 en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel fue para Mokyr “por haber identificado los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico” y la otra mitad conjuntamente a Aghion y Howitt “por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”.

“Los galardonados nos han enseñado que el crecimiento sostenido no puede darse por sentado. El estancamiento económico, no el crecimiento, ha sido la norma durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Su trabajo demuestra que debemos ser conscientes de las amenazas al crecimiento continuo y contrarrestarlas”, señaló el comité.

El premio Nobel de Economía no forma parte del legado de Alfred Nobel sino que este galardón fue establecido en el año 1968 por el Riksbanken, el Banco Central sueco, coincidiendo con el 300 aniversario de la entidad, aunque es otorgado desde entonces por la Real Academia Sueca de Ciencias según los mismos principios que los Premios Nobel otorgados desde 1901 y el mismo otorga 994.410 euros.