Video: misil explotó a metros de periodistas en Líbano y sobrevivieron

Un impactante ataque en Líbano quedó registrado en video cuando un misil explotó a escasos metros de un equipo periodístico en plena cobertura del conflicto. El hecho ocurrió en medio de la ofensiva militar en la región.

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El dramático episodio ocurrió este jueves cuando dos periodistas de la cadena rusa RT resultaron heridos tras la caída de un misil en el sur del Líbano. Se trata del británico Steve Sweeney y su camarógrafo , quienes se encontraban preparando una transmisión en vivo.

Las imágenes muestran el momento exacto en que el misil impacta contra un puente cercano a una base militar , generando una potente explosión con nube de polvo y escombros que envuelve completamente al equipo de prensa.

A continuación, el video del momento de la explosión:

Según se observa en el video, el proyectil cayó a pocos metros de distancia , dejando a los periodistas desorientados por la onda expansiva . Pese a la cercanía del impacto, ambos lograron sobrevivir gracias a su rápida reacción.

Tras el ataque, fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia a un centro de salud cercano. Presentan heridas por metralla, aunque se encuentran fuera de peligro.

CONTEXTO DEL ATAQUE

El hecho se produjo en el marco de la ofensiva de las Fuerzas de Defensa de Israel contra posiciones de Hezbollah, en una zona considerada estratégica. La escalada de violencia mantiene en alerta a la comunidad internacional.

Como reflejo del momento vivido, el periodista reaccionó tras la explosión con una expresión espontánea de shock: “¡Mierda!”, evidenciando la magnitud del peligro que atravesaron.