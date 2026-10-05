[VIDEOS] Impactante tragedia en India: un hombre se tiró desde el piso 43 de un rascacielos

Un ingeniero de software murió tras caer desde el piso 43 del rascacielos Supernova Spira , en la ciudad de Noida, India. El episodio ocurrió durante la mañana del sábado y fue registrado por personas que se encontraban en las inmediaciones del edificio. Las autoridades abrieron una investigación para determinar todas las circunstancias que rodearon su muerte.

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La víctima fue identificada como Sambhav Jain , residente de Manesar, en Gurugram. El joven había llegado solo a Noida y había reservado a través de Airbnb un departamento del complejo por un día. Según la investigación preliminar, atravesaba una situación personal y financiera compleja, aunque la Policía continúa analizando distintos elementos y evitó atribuir el hecho a una única causa.

Algunos vecinos registraron el episodio con sus teléfonos y las imágenes comenzaron a circular posteriormente en redes sociales. La Policía informó que también revisará las cámaras de seguridad del edificio y zonas cercanas para reconstruir lo ocurrido.

ADVERTENCIA: las siguientes imágenes pueden resultar sensibles. Se recomienda discreción al momento de reproducir el video.

De acuerdo con los primeros datos aportados por los investigadores, Jain afrontaba deudas importantes y elevados gastos vinculados con la atención médica de su hijo , que había nacido de manera prematura y necesitó un tratamiento prolongado. También atravesaba una separación matrimonial y tenía compromisos económicos relacionados con ese proceso.

Las autoridades encontraron además conversaciones mantenidas con su padre en los días anteriores y analizan un video que el joven habría grabado antes de morir. Esos elementos forman parte de la investigación, junto con testimonios de familiares y personas que tuvieron contacto con él recientemente.

Los investigadores remarcaron que las dificultades financieras, familiares y emocionales están siendo evaluadas como parte del contexto previo, sin establecer hasta el momento una explicación única para lo sucedido.

El rascacielos Supernova Spira, en Noida, India, donde murió Sambhav Jain tras arrojarse al vacío.

Trabajadores intentaron intervenir antes de la caída

Momentos antes del episodio, técnicos que realizaban trabajos de aire acondicionado en un departamento cercano advirtieron la situación e intentaron intervenir para evitar el desenlace, según reconstruyeron medios locales. El joven habría manifestado que atravesaba un fuerte malestar emocional.

ADVERTENCIA: las siguientes imágenes pueden resultar sensibles. Se recomienda discreción al momento de reproducir el video.

Tras recibir el aviso, efectivos policiales llegaron al complejo Supernova, ubicado en el Sector 94 de Noida. El cuerpo fue trasladado para la realización de los estudios correspondientes y posteriormente se notificó a la familia.

El cuerpo de Sambhav Jain fue retirado del complejo Supernova Spira tras la caída desde el piso 43 del edificio.

El caso generó conmoción en India y la investigación continúa con el análisis de cámaras de seguridad, conversaciones, testimonios y dispositivos electrónicos para completar la reconstrucción de las horas anteriores a la muerte.