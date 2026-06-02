300 jinetes y amazonas de todo el país le dieron vida al Cordillerano de Saltos Hípicos

El Cordillerano cumplió una nueva edición con todo el país presente en el evento que se realizó en el Jockey Club.

Nivel. El Cordillerano de Saltos mostró toda la categoría de los mejores jinetes del país.

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El Torneo Cordillerano de Saltos Hípicos es uno de los torneos ecuestres más importantes del país, contando con más de 30 años de historia. Y San Juan volvió a disfrutarlo en el Jockey Club con asistencia masiva y un alto nivel de competencia.

Durante las tres jornadas se desarrollaron competencias para diversas categorías, desde iniciales hasta las pruebas de máxima exigencia, permitiendo la participación tanto de jóvenes promesas como de figuras consagradas del circuito argentino de salto.

El tradicional torneo se consolidó como una de los eventos de referencia nacional por el nivel deportivo de sus pruebas y por la convocatoria que reúne cada año a más de 300 jinetes y amazonas provenientes de distintas provincias del país.

CATEGORÍA POR CATEGORÍA Primera 1 Luis Vaira (Buenos Aires)