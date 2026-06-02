    • 2 de junio de 2026 - 14:02

    300 jinetes y amazonas de todo el país le dieron vida al Cordillerano de Saltos Hípicos

    El Cordillerano cumplió una nueva edición con todo el país presente en el evento que se realizó en el Jockey Club.

    Nivel. El Cordillerano de Saltos mostró toda la categoría de los mejores jinetes del país.

    Nivel. El Cordillerano de Saltos mostró toda la categoría de los mejores jinetes del país.

    Foto:

    cordi1

    El Torneo Cordillerano de Saltos Hípicos es uno de los torneos ecuestres más importantes del país, contando con más de 30 años de historia. Y San Juan volvió a disfrutarlo en el Jockey Club con asistencia masiva y un alto nivel de competencia.

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    Durante las tres jornadas se desarrollaron competencias para diversas categorías, desde iniciales hasta las pruebas de máxima exigencia, permitiendo la participación tanto de jóvenes promesas como de figuras consagradas del circuito argentino de salto.

    El tradicional torneo se consolidó como una de los eventos de referencia nacional por el nivel deportivo de sus pruebas y por la convocatoria que reúne cada año a más de 300 jinetes y amazonas provenientes de distintas provincias del país.

    CATEGORÍA POR CATEGORÍA

    Primera

    1 Luis Vaira (Buenos Aires)

    2 Ignacio Capa (Córdoba)

    3 Mauricio Rapaport (San Juan)

    4 Maximiliano Turcuman (San Juan)

    5 Bautista Jaled (San Juan)

    6 Napoleón Weissben (Córdoba)

    0,60

    Campeón INI MEN Julia Achi vila – Capitano

    Subcampeón INI MEN Trinidad Eiras Terranova – Halcón Negro

    Tercero INI MEN Juana De la Vega – Chan Florencia

    0,70

    Campeón INI MEN Catalina Iñarra Iraegui – LC Olympia

    Subcampeón INI MEN Julia Achivila – Capitano

    Tercero INI MEN Trinidad Eiras Terranova – Halcón Negro

    Campeón INI MAY Nazarena Madcur – DL Karim

    Subcampeón INI MAY Alfonsina Orive Fanin – Fortín Idara

    Tercero Estrella Romanazzi – Príncipe

    0,80

    Campeón ESC MEN Inés Bridger – LC Leo

    Subcampeón ESC MEN Uma Vega – Topzzy

    Tercero Francesca Aban Carmintrand – DJ Diosa Festa

    Campeón ESC MAY Florencia Videla – FLB Americano

    Subcampeón ESC MAY Micaela Bosco – SR Thiago

    Tercero ESC MAY Justo Sánchez Vega – Tinto Z

    0,90

    Campeón ESC MEN Julia Verdeslago – Provenir Chessintong

    Subcampeón ESC MEN Julia Verdeslago – Rum Rum Z

    Tercero ESC MEN Simón Báez – Jesua

    Campeón ESC MAY Angelina Costantini – Fuser

    Subcampeón ESC MAY Luciana Nataly Ferrari Jojot – Abril Liarada de Revel

    Tercero ESC MAY Felipe Gabriel Ferrari Jojot – Tempranillo Irlanda

    Campeón TERCERA MEN Isabella Serra López – Chocolok Z

    Subcampeón TERCERA MEN Clara Giménez – Tambo Diferente

    Tercero TERCERA MEN Valentín Tello – San Lucas Dalila

    Campeón TERCERA MAY Agustina Golin – Cooper Nip Quinn

    Subcampeón TERCERA MAY Emilia Piastrellini – Purpurado

    Tercero TERCERA MAY María Florencia Sánchez – Orfebre

    1,00

    Campeón TERCERA MEN Santiago Muñoz Montané – HCE Celinda

    Subcampeón TERCERA MEN Clara Giménez – Edu Spirit

    Tercero TERCERA MEN Bautista Flores Ballarino – FT Rubí

    Campeón TERCERA MAY Bautista Romero – Tatabra Rock and Roll

    Subcampeón TERCERA MAY Mariana Karam – El Amanecer Carola

    Tercero TERCERA MAY Joaquín Fontana – Tini Z

    Campeón AMAT Daniela Segado – DP con Altea

    Subcampeón AMAT Carla Cortijo Romani – San Lucas Gretchen

    Tercero AMAT Daniela Segado – Colina Desordenado

    1,10

    Campeón TERCERA MEN Bautista Flores Ballarino – FT Rubí

    Campeón TERCERA MAY Agustina Zaya – Devanea Bella

    Subcampeón TERCERA MAY Matías Bertozzi – Top Cornetina

    Tercero TERCERA MAY Valentina Firmani – Colina Meme

    Campeón AMAT Victoria De Elejalde – 2 N Pincua

    Subcampeón AMAT Cristian David – La Liofila Correntada

    Tercero AMAT Gonzalo Pagés – HCA Crucero

    1,20

    Campeón TERCERA MEN Juan Manuel Leanez Segado – Dos Lunas Justine

    Subcampeón TERCERA MEN Juan Manuel Leanez Segado – Edu Bautista

    Campeón TERCERA MAY Lucio Di Giuseppe – LN Cascabel

    Subcampeón TERCERA MAY Alexia Ramos – Inter Bella Donna

    Tercero TERCERA MAY Luciano Ayala – R.V Josefina

    Campeón AMAT Walter Sarquiz – Pegasus Lechic

    Subcampeón AMAT María Lucero Romero – Top Corradito

    Campeón Segunda Micaela Celsi – Río Bravo Chulo Z

    Subcampeón Segunda Fernando Bustos Laspina – Pegasus Puebla

    Tercero Segunda Yamila Villegas Chirone – Santa Rosa Apolo

    1,30

    Campeón Segunda Josefina Maldonado – Abril Fire de Semilly

    Subcampeón Segunda Pedro Hernández – Tatabra Fetiche

    Tercero Segunda – Nicolás Turcumán – Top Fire de Semilly

    1,30

    Campeón Primera Luis Vaira

    Subcampeón Primera Luis Vaira

    Tercero Primera Ignacio Cappa

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