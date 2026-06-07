9 de Julio y Minero Argentino son los finalistas del Torneo Apertura

9 de Julio y Minero eliminaron a Desamparados y Colón Junior, respectivamente y se medirán en la primera gran final del año en la Liga Sanjuanina.

Finalistas. Minero Argentino irá por su primer título en el fútbol de la Liga Sanjuanina y enfrentará a Sportivo 9 de Julio, de gran campaña en el Torneo Apertura.

Un mazazo en Puyuta. Así se resume el tremendo triunfo de Sportivo 9 de Julio sobre Sportivo Desamparados por 1-0, para ser uno de los finalistas del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina.El otro finalista es Atlético Minero Argentino que recién en penales eliminó a Colón Junior tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario.

La gran noticia del domingo se dio en Puyuta porque el gran candidato, Sportivo Desamparados, nunca se pudo levantar del golpe de Sportivo 9 de Julio que a través de Leandro Leiva abrió el marcador, aprovechando una desinteligencia entre el arquero Carrizo y el defensor que venía al cierre. Ese gol fue demasiado para Desamparados que intentó la reacción pero se fue perdiendo ante la concentración de los dirigidos por Carlos Biasotti.

En el segundo tiempo, Sportivo fue al frente. Se desprotegió en el fondo y con espacios, 9 de Julio tuvo un par de ocasiones para liquidarlo. El envión final de Desamparados no alcanzó al menos para empatarlo. Los del Este volverán a jugar una final después de varios años, recordando que con Biasotti en el arco, fue campeón en el 2014.

En la otra llave, Atlético Minero se metió en la final del Torneo Apertura luego de eliminar a Colón Junior en cancha de Atenas Pocito. La clasificación histórica de los Mineros se dio recién en los penales tras empatar 1-1 con los Merengues en tiempo reglamentario. Empezó ganando Colón Junior con un tanto de Leo Trozzi pero Minero llegó al empate con un penal de Pedro Terrero, tras una infracción sobre el goleador Carlos Méndez. Luego, en penales, Minero termnó ganando por 4-3.

En la serie decisiva de los penales, todos los ejecutantes convirtieron hasta el tercer penal de la serie pero en el cuarto, Seba Domínguez apareció en el arco de Minero para contener los dos últimos remates Merengues. Del otro lado, Martín Sambor contuvo el cuarto pero en el quinto y definitivo, que ejecutó Nico Córdoba, vio resignado como la pelota entraba mansamente.