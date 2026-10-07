Acusan a Alejandro Mancuso de vender licencias de DT truchas a figuras del fútbol mundial por 20 mil dólares

Un grave escándalo sacude al ambiente del fútbol sudamericano. El exfutbolista y exayudante de campo de Diego Maradona en la Selección argentina, Alejandro Mancuso, fue acusado de encabezar un esquema de venta de licencias de entrenador falsas destinadas a reconocidas figuras del deporte en Brasil.

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La investigación periodística, llevada adelante por la periodista Joanna De Assis para el medio brasileño UOL, reveló una lista impactante de compradores que incluye a estrellas de la talla de Roberto Carlos, Thiago Silva, Luiz Gustavo, Diego Lugano, Paolo Guerrero, Alex de Souza, Dejan Petkovic y Paulinho, entre otros exjugadores de élite.

De acuerdo con el informe periodístico, que incluye audios comprometedores atribuidos al exjugador de Boca, Vélez, Palmeiras e Independiente, Mancuso ofrecía certificados oficiales de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) —una de las instituciones de formación más importantes del país— prometiendo la entrega de los títulos en un plazo de apenas diez días a cambio de 20.000 dólares.

En uno de los audios difundidos por UOL, se le atribuye a Mancuso una frase contundente para justificar el atajo administrativo: "Llegué a un acuerdo con nuestro presidente de la federación para que todos estos cracks que jugaron al fútbol tengan una forma de no hacer este curso online. Listo y se terminó. Son tipos que jugaron al fútbol toda la vida, ¿necesitan hacer tres años de curso online?".

Como parte de las evidencias, el medio aportó una fotografía de Thiago Silva fechada en 2023 sosteniendo un diploma de entrenador Pro de la ATFA que contaba con la firma aparente de Victorio Cocco; sin embargo, quedó expuesto que Cocco ya había dejado sus funciones en la entidad en el año 2020.

Ante la filtración y el revuelo mediático, Mancuso intentó desligarse de las acusaciones a través de otro de los audios filtrados, donde se definió a sí mismo como un mero "facilitador": "Me preguntan cómo se hace, cómo se consigue. Yo paso el contacto de la federación para que llamen directo. Yo no estoy en la federación, yo no soy parte de la federación", se justificaba.

El comunicado oficial y la tajante respuesta de la ATFA

Tras la explosión del escándalo, la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) emitió un comunicado oficial para marcar distancia absoluta de las maniobras atribuidas al excolaborador de Maradona.

En el texto, la entidad aclaró de manera categórica que "no reconoce ninguna gestión que el Sr. Mancuso haya llevado a cabo o alegue haber realizado en nombre de la institución".

Asimismo, la cúpula directiva remarcó que Mancuso "no forma parte de la Junta Directiva, no ocupa ningún cargo de autoridad, no mantiene ningún vínculo contractual y no está autorizado para actuar en su nombre". Por último, la ATFA sentenció: "Cualquier oferta, cobro o envío de documentación que haya podido realizar invocando a la ATFA es algo totalmente ajeno a esta institución".