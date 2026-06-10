Adepu Femenino: Aston Birra en la Copa Oro y El Once en la Plata siguen imparables tras la fecha 11

La undécima fecha del Torneo Femenino de Adepu dejó a los líderes cada vez más firmes en sus respectivas competencias. En la Copa de Oro, Aston Birra mantuvo el puntaje perfecto y estiró su invicto con una contundente victoria, mientras que en la Copa de Plata El Once volvió a mostrar todo su poder ofensivo para seguir en lo más alto de la tabla.
Aston Birra no afloja en la Copa de Oro
El líder Aston Birra ratificó su gran presente al superar por 7 a 2 a Tercer Tiempo y alcanzar los 12 puntos sobre 12 posibles. El conjunto puntero acumula cuatro triunfos consecutivos y además ostenta la mejor producción ofensiva de la categoría, con 31 goles convertidos.
Su principal perseguidor sigue siendo San Pablo, que dejó escapar sus primeros puntos al empatar 2 a 2 frente a Ilegales. De esta manera llegó a 10 unidades y continúa como escolta.
La pelea por los puestos de arriba también tiene como protagonistas a Calise y Jockers, ambos con 9 puntos. Calise goleó 8 a 2 a Atunelas, mientras que Jockers no tuvo inconvenientes para vencer por 7 a 2 a De Primera FC.
La jornada se completó con el empate de San Pablo ante Ilegales, resultado que permitió que los perseguidores se acercaran en la tabla.
Resultados - Copa de Oro
- Aston Birra 7 - Tercer Tiempo 2
- Ilegales 2 - San Pablo 2
- De Primera FC 2 - Jockers Fusión 7
- Atunelas 2 - Calise 8
El Once pisa fuerte en la Copa de Plata
En la Copa de Plata, El Once continúa con campaña ideal. Esta vez aplastó 10 a 1 a Borussia C.A. y llegó a 12 puntos, consolidándose como el equipo más efectivo de la fase con 25 goles a favor y apenas 4 en contra.
La escolta es Escuelita FC, que empató 2 a 2 frente a Argentino y quedó con 10 unidades. Quien aprovechó ese traspié fue Los Andes, que derrotó 6 a 2 a Cuyo FC y alcanzó los 9 puntos para mantenerse en la pelea.
Además, La Espesa y Contadoras igualaron 3 a 3 en un encuentro muy parejo.
Resultados - Copa de Plata
- Cuyo FC 2 - Los Andes 6
- Escuelita FC 2 - Argentino 2
- La Espesa 3 - Contadoras 3
- Borussia C.A. 1 - El Once 10
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