    • 10 de junio de 2026 - 18:40

    Adepu Femenino: Aston Birra en la Copa Oro y El Once en la Plata siguen imparables tras la fecha 11

    Aston Birra y El Once volvieron a ganar y lideran con puntaje ideal la Copa de Oro y la Copa de Plata, respectivamente.

    Borussia C.A. 1 - El Once 10.

    Borussia C.A. 1 - El Once 10.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La undécima fecha del Torneo Femenino de Adepu dejó a los líderes cada vez más firmes en sus respectivas competencias. En la Copa de Oro, Aston Birra mantuvo el puntaje perfecto y estiró su invicto con una contundente victoria, mientras que en la Copa de Plata El Once volvió a mostrar todo su poder ofensivo para seguir en lo más alto de la tabla.

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    Aston Birra no afloja en la Copa de Oro

    El líder Aston Birra ratificó su gran presente al superar por 7 a 2 a Tercer Tiempo y alcanzar los 12 puntos sobre 12 posibles. El conjunto puntero acumula cuatro triunfos consecutivos y además ostenta la mejor producción ofensiva de la categoría, con 31 goles convertidos.

    Su principal perseguidor sigue siendo San Pablo, que dejó escapar sus primeros puntos al empatar 2 a 2 frente a Ilegales. De esta manera llegó a 10 unidades y continúa como escolta.

    La pelea por los puestos de arriba también tiene como protagonistas a Calise y Jockers, ambos con 9 puntos. Calise goleó 8 a 2 a Atunelas, mientras que Jockers no tuvo inconvenientes para vencer por 7 a 2 a De Primera FC.

    La jornada se completó con el empate de San Pablo ante Ilegales, resultado que permitió que los perseguidores se acercaran en la tabla.

    Resultados - Copa de Oro

    • Aston Birra 7 - Tercer Tiempo 2
    • Ilegales 2 - San Pablo 2
    • De Primera FC 2 - Jockers Fusión 7
    • Atunelas 2 - Calise 8

    El Once pisa fuerte en la Copa de Plata

    En la Copa de Plata, El Once continúa con campaña ideal. Esta vez aplastó 10 a 1 a Borussia C.A. y llegó a 12 puntos, consolidándose como el equipo más efectivo de la fase con 25 goles a favor y apenas 4 en contra.

    La escolta es Escuelita FC, que empató 2 a 2 frente a Argentino y quedó con 10 unidades. Quien aprovechó ese traspié fue Los Andes, que derrotó 6 a 2 a Cuyo FC y alcanzó los 9 puntos para mantenerse en la pelea.

    Además, La Espesa y Contadoras igualaron 3 a 3 en un encuentro muy parejo.

    Resultados - Copa de Plata

    • Cuyo FC 2 - Los Andes 6
    • Escuelita FC 2 - Argentino 2
    • La Espesa 3 - Contadoras 3
    • Borussia C.A. 1 - El Once 10

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