Adepu Femenino: Aston Birra en la Copa Oro y El Once en la Plata siguen imparables tras la fecha 11

La undécima fecha del Torneo Femenino de Adepu dejó a los líderes cada vez más firmes en sus respectivas competencias. En la Copa de Oro, Aston Birra mantuvo el puntaje perfecto y estiró su invicto con una contundente victoria, mientras que en la Copa de Plata El Once volvió a mostrar todo su poder ofensivo para seguir en lo más alto de la tabla.

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El líder Aston Birra ratificó su gran presente al superar por 7 a 2 a Tercer Tiempo y alcanzar los 12 puntos sobre 12 posibles. El conjunto puntero acumula cuatro triunfos consecutivos y además ostenta la mejor producción ofensiva de la categoría, con 31 goles convertidos.

Su principal perseguidor sigue siendo San Pablo, que dejó escapar sus primeros puntos al empatar 2 a 2 frente a Ilegales. De esta manera llegó a 10 unidades y continúa como escolta.

La pelea por los puestos de arriba también tiene como protagonistas a Calise y Jockers, ambos con 9 puntos. Calise goleó 8 a 2 a Atunelas, mientras que Jockers no tuvo inconvenientes para vencer por 7 a 2 a De Primera FC.

La jornada se completó con el empate de San Pablo ante Ilegales, resultado que permitió que los perseguidores se acercaran en la tabla.

Resultados - Copa de Oro

Aston Birra 7 - Tercer Tiempo 2

Ilegales 2 - San Pablo 2

De Primera FC 2 - Jockers Fusión 7

Atunelas 2 - Calise 8

El Once pisa fuerte en la Copa de Plata

En la Copa de Plata, El Once continúa con campaña ideal. Esta vez aplastó 10 a 1 a Borussia C.A. y llegó a 12 puntos, consolidándose como el equipo más efectivo de la fase con 25 goles a favor y apenas 4 en contra.

La escolta es Escuelita FC, que empató 2 a 2 frente a Argentino y quedó con 10 unidades. Quien aprovechó ese traspié fue Los Andes, que derrotó 6 a 2 a Cuyo FC y alcanzó los 9 puntos para mantenerse en la pelea.

Además, La Espesa y Contadoras igualaron 3 a 3 en un encuentro muy parejo.

Resultados - Copa de Plata

Cuyo FC 2 - Los Andes 6

Escuelita FC 2 - Argentino 2

La Espesa 3 - Contadoras 3

Borussia C.A. 1 - El Once 10

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