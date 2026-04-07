AFA: CEO de Socios.com se retractó y pidió disculpas por acusaciones

La AFA recibió disculpas del CEO de Socios.com, quien se retractó tras cuestionar pagos y ahora respalda la legalidad del acuerdo.

La AFA recibió el respaldo del CEO de Socios.com tras la polémica por los pagos.

El conflicto en torno a la AFA sumó un giro inesperado luego de que Alexandre Dreyfus se retractara de sus acusaciones iniciales sobre presuntas irregularidades en pagos. El empresario reconoció que actuó de forma apresurada y pidió disculpas públicas a la entidad del fútbol argentino.

AFA y Socios.com: marcha atrás en las acusaciones El fundador de Socios.com explicó que sus críticas surgieron a partir de informes periodísticos que mencionaban investigaciones sobre la AFA y la firma Tourprodenter LLC. Dreyfus admitió que reaccionó “asumiendo la veracidad” de esas versiones, lo que derivó en cuestionamientos públicos que ahora dejó sin efecto.

Tras un intercambio con la entidad, el empresario aseguró haber recibido garantías formales sobre la integridad de los pagos realizados en el marco del contrato. Además, confirmó la legalidad del nombramiento de la empresa involucrada en el circuito financiero.

Garantías, respaldo y continuidad del vínculo Según detalló, tanto la AFA como Tourprodenter LLC enviaron nuevas “cartas de confort” en las que se certifica el cumplimiento de normas éticas, la transparencia y la ausencia de desvío de fondos. Estas comunicaciones fueron clave para que el directivo cambiara su postura.

Finalmente, Dreyfus no solo pidió disculpas, sino que también ratificó la continuidad del vínculo comercial entre Socios.com y la AFA, destacando el compromiso de la empresa con los fanáticos y la transparencia.