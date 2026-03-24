    • 24 de marzo de 2026 - 22:28

    AFA: Explosivo audio revela presunto desvío millonario de fondos

    Un audio sobre la AFA expone presuntas maniobras de lavado y desvío de dinero al exterior que ya investiga la Justicia.

    La AFA enfrenta una investigación por presunto desvío y lavado de dinero.

    La AFA enfrenta una investigación por presunto desvío y lavado de dinero.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un escándalo sacude a la AFA tras la difusión de un audio atribuido al abogado Juan Pablo Beacon, ex colaborador cercano de Pablo Toviggino, donde se detallaría un presunto circuito de desvío de fondos, lavado de dinero y maniobras ilegales dentro de la entidad que rige el fútbol argentino.

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    El mensaje, de aproximadamente tres minutos, describe una “ruta concreta del dinero”, en la que se habrían utilizado contratos simulados, servicios inexistentes y operaciones administrativas irregulares para justificar la salida de fondos con apariencia legal.

    AFA bajo la lupa por maniobras millonarias

    Según el contenido del audio, el dinero salía de la asociación mediante contratos “truchos” o aprobaciones sin control del comité ejecutivo, lo que facilitaba operaciones difíciles de rastrear. Luego, esos fondos eran transferidos a empresas en España, donde continuaba el circuito financiero.

    En ese país, se realizaban rescisión de contratos y firmas de adendas que permitían aumentar el movimiento de dinero y fragmentar su trazabilidad.

    Cómo funcionaba el circuito del dinero

    El relato indica que los fondos, tras su paso por Europa, regresaban a la Argentina a través de cuevas financieras, donde se retiraban en efectivo. “Una vez acreditado, bajaba la plata en efectivo”, habría afirmado Beacon.

    Además, se mencionó el uso de documentación falsa para respaldar operaciones inexistentes, incluyendo contratos millonarios que en realidad ocultaban transacciones menores.

    Investigación judicial en curso

    El audio ya se encuentra en manos de la Justicia, que busca reconstruir el recorrido de aproximadamente 260 millones de dólares provenientes de ingresos internacionales vinculados a sponsors, amistosos y plataformas digitales.

    En otro tramo, el propio Beacon asegura contar con “500 hojas de conversaciones y pruebas”, lo que podría ser clave para avanzar en la causa.

    También se mencionaron pagos con cheques a clubes allegados, lo que ampliaría el alcance de la investigación y podría comprometer a más actores del fútbol argentino.

    El caso abre un nuevo frente judicial para la AFA, en medio de un contexto donde las finanzas del deporte vuelven a quedar bajo sospecha.

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