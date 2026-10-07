Albañiles, recolectores y policías: la historia de San Carlos, el rival sin sueldos ni lujos que desafía la ilusión de Desamparados

El camino de Sportivo Desamparados hacia el tan ansiado ascenso al Torneo Federal A sumó un nuevo capítulo de cara a la Segunda Fase del Torneo Regional Amateur por la Región Cuyo. El conjunto puyutano, que avanzó de ronda tras terminar primero en su zona y contará con la ventaja de definir la serie como local, ya conoce a su próximo obstáculo: Sport Club San Carlos, representante de la Liga Sancarlina de Mendoza.

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El primer enfrentamiento entre ambos se disputará este domingo (con posible horario de inicio a las 16) en el vecino territorio mendocino, mientras que la revancha se jugará en San Juan el domingo 18 de octubre, en la fortaleza de Puyuta.

Ubicado en el Sur mendocino, a 273 kilómetros de la capital sanjuanin a -lo que equivale a casi cuatro horas de viaje-, el Sport Club San Carlos compite en el Torneo Regional por méritos estrictamente deportivos . Sin embargo, su realidad dista mucho de la de un club profesional. Pertenece a la Liga Sancarlina, un torneo del interior mendocino de carácter 100% amateur donde nadie vive del fútbol y ni siquiera los entrenadores perciben un sueldo.

Del trabajo a la cancha: la historia detrás del rival de Desamparados

El director técnico, Mario "Tatú" Ladaga, se dedica a la venta de soda, fue jugador de la institución hasta su retiro y, como todos en el club, ejerce otro oficio para subsistir. Los entrenamientos vespertinos son el punto de encuentro donde se cruzan las historias de un plantel diverso y trabajador.

La figura y capitán del equipo, Juan Martínez, es radiólogo . Junto a él conviven en el vestuario hombres con las más variadas profesiones: los defensores centrales Agustín Molina (trabajador rural) y Fabián Galdame (albañil); Matías "Gamusa" Arriagada (repartidor de bebidas); Francisco Cano (repartidor de carne); Lautaro Videla (comerciante); Carlos Morales (recolector de residuos); e Ignacio Guevara (policía). El plantel lo completan Juan Maturana (profesor de Educación Física), Tomás Daro (chacarero), Rodrigo Luna (gastronómico) y los jóvenes Agustín Pérez e Ignacio Guerra , quienes combinan las prácticas con sus estudios.

Para la institución, el verdadero fin es competir y participar. El ascenso jamás estuvo dentro de los objetivos formales. "Hacía tiempo que no alcanzaba esa instancia", destacó el periodista local José García al analizar el recorrido de un equipo donde el esfuerzo comunitario lo es todo.

Una clasificación agónica con tinte de hazaña

El andar de San Carlos en la primera etapa fue una montaña rusa de emociones dentro de un grupo parejo e impredecible. Cosechó dos victorias, dos empates y dos derrotas para sumar 8 puntos.

Su pasaje a esta Segunda Fase se dio de manera agónica en la última fecha: debió romper la historia y vencer como visitante a Vialidad Nacional -una cancha en la que nunca antes había ganado- y esperar simultáneamente que La Consulta empatara frente a Deportivo Malargüe. Ambos resultados se alinearon milagrosamente y le dieron a San Carlos la clasificación en el segundo puesto.

Mística del interior y un antecedente ante sanjuaninos

San Carlos es, junto con La Consulta, uno de los clubes con mayor convocatoria de la zona. Hace unos días celebró 81 años de su fundación. Hace de local en el estadio El Bicentenario, un reducto típico del fútbol del interior, pequeño y con capacidad para unas 4.000 personas, donde los hinchas suelen buscar cobijo bajo la sombra de los árboles para seguir los partidos. Si bien la presión de la localía se siente con los efervescentes e infaltables cánticos de cancha, el ambiente se mantiene dentro de los márgenes de la pasión folclórica.

Para el conjunto mendocino, medirse ante equipos de la provincia de San Juan no es una novedad absoluta. Existe un antecedente oficial registrado en marzo de 2012, cuando enfrentó a Colón Junior en la Etapa Eliminatoria (Llave 7) del extinto Torneo Argentino "C".

En aquella oportunidad, la serie favoreció ampliamente al Merengue con un global de 6-1: la ida jugada en Mendoza terminó 3-0 en favor de Colón (con doblete de Mario Agüero y un tanto de Andrés Pérez), mientras que en la vuelta disputada en San Juan, los locales se impusieron por 3-1 (goles de Jorge Carrizo, Wilson Ruarte y Mario Agüero; Emiliano Sosa descontó para los mendocinos).

Ahora, Sport Club San Carlos buscará escribir una nueva página dorada en su historia y transformarse en una piedra difícil de roer para las aspiraciones de ascenso de Sportivo Desamparados.

Este domingo, las tribunas del estadio del pueblo sancarlino, latirán más fuerte que nunca. Ese plantel de trabajadores-futbolistas buscará dar el golpe ante un gigante de la región como Desamparados. El partido de ida será el primer capítulo de una llave que se resolverá el 18 de octubre en Puyuta.