Almagro le igualó 1 a 1 a San Martín de San Juan en la segunda parte

San Martín de San Juan se juega una parada clave este domingo en condición de local. Desde las 17:00, el Verdinegro enfrenta a Almagro en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez, en el marco de la fecha 32 de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional 2026.

El conjunto dirigido tácticamente en busca de afirmarse en los primeros puestos necesita imperiosamente sumar de a tres. En la jornada pasada, el Santo sufrió una dura derrota por 3-0 en su visita a Patronato, por lo que el objetivo de esta tarde es imperativo: hacerse fuerte en San Juan, reencontrarse con su mejor funcionamiento futbolístico y regalarle una alegría a su gente.