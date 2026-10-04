    • 4 de octubre de 2026 - 17:00

    Almagro le igualó 1 a 1 a San Martín de San Juan en la segunda parte

    El equipo sanjuanino busca recuperarse ante su gente tras la caída en Paraná.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Martín de San Juan se juega una parada clave este domingo en condición de local. Desde las 17:00, el Verdinegro enfrenta a Almagro en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez, en el marco de la fecha 32 de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional 2026.

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    El conjunto dirigido tácticamente en busca de afirmarse en los primeros puestos necesita imperiosamente sumar de a tres. En la jornada pasada, el Santo sufrió una dura derrota por 3-0 en su visita a Patronato, por lo que el objetivo de esta tarde es imperativo: hacerse fuerte en San Juan, reencontrarse con su mejor funcionamiento futbolístico y regalarle una alegría a su gente.

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