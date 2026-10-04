Unión de Villa Krause y General Belgrano no se sacaron ventajas y terminaron empatados sin goles

Llegó la hora de la verdad en la Zona 6 del Torneo Regional Federal Amateur y la atención del fútbol sanjuanino se concentra en el departamento Sarmiento. En un encuentro cargado de emoción y dientes apretados, General Belgrano de Media Agua y Atlético Unión de Villa Krause empatan 0-0 al finalizar la primera mitad.

Desde el pitazo inicial, ambos equipos salieron a disputar cada pelota como una auténtica batalla futbolística. El calor de la tarde en la Villa Güell se trasladó al terreno de juego, donde se vio mucha intensidad, pierna fuerte y fricción en la mitad de la cancha, aunque faltó claridad en los metros finales para romper el cero en el marcador.