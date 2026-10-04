    • 4 de octubre de 2026 - 17:05

    Unión de Villa Krause y General Belgrano no se sacaron ventajas y terminaron empatados sin goles

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Llegó la hora de la verdad en la Zona 6 del Torneo Regional Federal Amateur y la atención del fútbol sanjuanino se concentra en el departamento Sarmiento. En un encuentro cargado de emoción y dientes apretados, General Belgrano de Media Agua y Atlético Unión de Villa Krause empatan 0-0 al finalizar la primera mitad.

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    Desde el pitazo inicial, ambos equipos salieron a disputar cada pelota como una auténtica batalla futbolística. El calor de la tarde en la Villa Güell se trasladó al terreno de juego, donde se vio mucha intensidad, pierna fuerte y fricción en la mitad de la cancha, aunque faltó claridad en los metros finales para romper el cero en el marcador.

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