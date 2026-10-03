    • 3 de octubre de 2026 - 13:31

    Tragedia en San Martín: descartan, por ahora, responsabilidad del conductor del camión

    Los testimonios incorporados a la investigación de la tragedia indican que el ciclista de 13 años hizo un giro cuando el camión lo estaba sobrepasando.

    Tragedia en San Martín.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La investigación por la muerte de un adolescente de 13 años atropellado por un camión municipal en San Martín comenzó a tomar una dirección concreta. De acuerdo con los primeros elementos reunidos por la Justicia, por el momento no surgiría responsabilidad del conductor del vehículo de mayor porte en el trágico siniestro.

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    El hecho ocurrió este jueves, alrededor de las 11, sobre calle Laprida, metros antes de Belgrano, cuando el menor circulaba en bicicleta en el mismo sentido que el camión perteneciente a la Municipalidad de San Martín. El adolescente llevaba auriculares y, según la información incorporada inicialmente al expediente, escuchaba música desde su celular.

    Según explicó el fiscal Iván Grassi a cargo de la investigación, los investigadores lograron ubicar y entrevistar a testigos que circulaban en sentido contrario y que observaron el momento del accidente. Esos testimonios aportaron elementos sobre la mecánica del impacto.

    La principal hipótesis indica que el adolescente habría iniciado una maniobra de giro hacia su izquierda justo cuando el camión estaba realizando el sobrepaso. El vehículo municipal, según esta reconstrucción preliminar, se estaba abriendo hacia el centro de la calzada cuando se produjo el impacto.

    El adolescente terminó debajo de las ruedas traseras del camión, lo que provocó su muerte en el lugar. Un médico del servicio de emergencias 107 constató posteriormente el fallecimiento.

    El conductor estuvo detenido y recuperó la libertad

    Tras el accidente, el camión quedó secuestrado para la realización de las pericias accidentológicas, mientras que el conductor, identificado como Jorge Eduardo Torres, permaneció detenido durante varias horas.

    Sin embargo, durante la noche recuperó la libertad. El fiscal explicó que, con los elementos reunidos hasta ese momento, no aparecía inicialmente una conducta atribuible al chofer como responsable del desenlace fatal.

    De todos modos, la investigación continúa abierta. Las autoridades aguardan especialmente el resultado de las pericias accidentológicas previstas para este viernes, que deberán establecer con precisión las velocidades, trayectorias, puntos de impacto y demás circunstancias del siniestro.

    Además, el conductor fue sometido a los controles correspondientes y se descartó consumo de alcohol o estupefacientes. El alcotest realizado tras el accidente arrojó 0,00 g/l.

    La Justicia espera ahora completar las pericias para determinar de manera definitiva cómo se produjo la maniobra que terminó con la vida del adolescente.

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