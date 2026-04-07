Ampliaron el circuito para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires por la gran demanda de entradas

Franco Colapinto y su exhibición con un auto de Fórmula 1 en Buenos Aires: cuándo será y por qué es clave para recuperar un GP de Argentina

Salen a la venta las entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

El recorrido original de 2 kilómetros sumó 900 metros adicionales (ida y vuelta) sobre la Avenida del Libertador, en dirección hacia el este, con el objetivo de mejorar la circulación y permitir una mayor presencia de público.

La organización tomó la decisión frente a una convocatoria que podría alcanzar el medio millón de personas en la zona de Palermo , donde miles de fanáticos ya se preparan para vivir de cerca el espectáculo. La ampliación del trazado busca descomprimir sectores clave y garantizar una mejor experiencia para quienes no cuenten con entrada a los sectores preferenciales.

“Con este cambio, el trazado abarcará una superficie mayor. Sobre Libertador irá desde el puente de Libertador a metros de Bullrich, hasta Casares/Ugarteche, y también habrá un tramo en la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador”, informó el Gobierno de la Ciudad.

Cómo será el circuito de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Esta semana se pusieron a la venta las entradas para poder presenciar la exhibición de Franco Colapinto desde sectores preferenciales del evento. En este sentido, en menos de una hora se agotaron la preventa del lunes y la venta general de este martes .

Se agotaron las entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Cuál es el auto con el que correrá Colapinto en Buenos Aires

El tramo delimitado será recorrido sobre un Lotus E20, un modelo de Fórmula 1 diseñado por Lotus F1 Team para la temporada 2012 que fue conducido por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. El reglamento de la categoría no permite la utilización de monoplazas actuales fuera de la competencia oficial.

Será la primera exhibición de un coche de Fórmula 1 en Buenos Aires desde diciembre de 2011, cuando el australiano Daniel Ricciardo se subió a un Red Bull RB7. El monoplaza era el que había manejado Sebastian Vettel ese año al ser campeón.