    • 7 de octubre de 2026 - 18:04

    Arbitro cordobés y cuartetero para la visita de San Martín a Deportivo Maipú en Mendoza

    El Verdinegro jugará este domingo a la 17 en la cancha del Cruzado en Mendoza por la fecha 33 de la Primera Nacional.

    Cordobés. Matías Billione será el juez del clásico cuyano en Mendoza de este próximo domingo.&nbsp;

    Cordobés. Matías Billione será el juez del clásico cuyano en Mendoza de este próximo domingo. 

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tramo decisivo para el Atlético San Martín en la Primera Nacional. Y desde AFA se confirmó que el árbitro Matías Billione Carpio será el encargado de dirigir el partido del domingo, a las 17, contra el Deportivo Maipú en Mendoza por la fecha 33 de la Zona B.

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    Matías Ezequiel Billone Carpio es un árbitro de fútbol argentino de 34 años, nacido el 11 de diciembre de 1991 en Córdoba. Actualmente se desempeña impartiendo justicia en los torneos oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dirigiendo principalmente partidos de la Primera Nacional y habiendo sumado una extensa trayectoria previa en el Torneo Federal A.

    Billione es ampliamente conocido en el ambiente del fútbol de ascenso por ser un fanático apasionado del cantante cordobés "La Mona" Jiménez. Como sello distintivo y homenaje al ídolo popular, lleva la imagen de La Mona impresa en las tarjetas (amarilla y roja) que utiliza para amonestar y expulsar a los jugadores durante los partidos. También lleva un tatuaje gigante del músico en su espalda.

    LOS ARBITROS

    Fecha 33 - Zona A

    Domingo 11 de octubre

    15: Deportivo Madryn vs Chaco For Ever // Maximiliano Macheroni

    15.30: Defensores de Belgrano vs Acassuso // Lucas Cavallero

    15.30: Almirante Brown vs San Miguel // Juan Pablo Loustau

    15.30: Estudiantes vs Morón // Maximiliano Manduca

    17: Mitre (SdE) vs Colón // Jorge Baliño

    17: Central Norte vs Ferro // Yamil Possi

    19.30: Ciudad de Bolívar vs San Telmo // Adrián Franklin

    Lunes 12 de octubre

    17: Racing de Córdoba vs Los Andes // Wenceslao Meneses

    19: All Boys vs Godoy Cruz // Nicolás Lamolina

    Fecha 33 - Zona B

    Sábado 10 de octubre

    15: Colegiales vs Tristán Suárez // Bryan Ferreyra

    15.30: Almagro vs Chacarita // Felipe Viola

    16: Quilmes vs Agropecuario // Daniel Zamora

    16.30: Midland vs Atlético de Rafaela // Gonzalo Pereira

    Domingo 11 de octubre

    15.30: Atlanta vs San Martín (Tucumán) // Pablo Giménez

    16.00: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Gimnasia y Tiro (Salta) // Álvaro Carranza

    16: Patronato vs Atlético Güemes (SdE) // Federico Benítez

    16: Temperley vs Chicago // Franco Acita

    17: Deportivo Maipú vs San Martín (San Juan) // Matías Billione Carpio

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