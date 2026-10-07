Arbitro cordobés y cuartetero para la visita de San Martín a Deportivo Maipú en Mendoza

El Verdinegro jugará este domingo a la 17 en la cancha del Cruzado en Mendoza por la fecha 33 de la Primera Nacional.

Cordobés. Matías Billione será el juez del clásico cuyano en Mendoza de este próximo domingo.

Tramo decisivo para el Atlético San Martín en la Primera Nacional. Y desde AFA se confirmó que el árbitro Matías Billione Carpio será el encargado de dirigir el partido del domingo, a las 17, contra el Deportivo Maipú en Mendoza por la fecha 33 de la Zona B.

Matías Ezequiel Billone Carpio es un árbitro de fútbol argentino de 34 años, nacido el 11 de diciembre de 1991 en Córdoba. Actualmente se desempeña impartiendo justicia en los torneos oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dirigiendo principalmente partidos de la Primera Nacional y habiendo sumado una extensa trayectoria previa en el Torneo Federal A.

Billione es ampliamente conocido en el ambiente del fútbol de ascenso por ser un fanático apasionado del cantante cordobés "La Mona" Jiménez. Como sello distintivo y homenaje al ídolo popular, lleva la imagen de La Mona impresa en las tarjetas (amarilla y roja) que utiliza para amonestar y expulsar a los jugadores durante los partidos. También lleva un tatuaje gigante del músico en su espalda.

LOS ARBITROS Fecha 33 - Zona A Domingo 11 de octubre

15: Deportivo Madryn vs Chaco For Ever // Maximiliano Macheroni