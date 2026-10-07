Arbitro cordobés y cuartetero para la visita de San Martín a Deportivo Maipú en Mendoza

Tramo decisivo para el Atlético San Martín en la Primera Nacional. Y desde AFA se confirmó que el árbitro Matías Billione Carpio será el encargado de dirigir el partido del domingo, a las 17, contra el Deportivo Maipú en Mendoza por la fecha 33 de la Zona B.
Matías Ezequiel Billone Carpio es un árbitro de fútbol argentino de 34 años, nacido el 11 de diciembre de 1991 en Córdoba. Actualmente se desempeña impartiendo justicia en los torneos oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dirigiendo principalmente partidos de la Primera Nacional y habiendo sumado una extensa trayectoria previa en el Torneo Federal A.
Billione es ampliamente conocido en el ambiente del fútbol de ascenso por ser un fanático apasionado del cantante cordobés "La Mona" Jiménez. Como sello distintivo y homenaje al ídolo popular, lleva la imagen de La Mona impresa en las tarjetas (amarilla y roja) que utiliza para amonestar y expulsar a los jugadores durante los partidos. También lleva un tatuaje gigante del músico en su espalda.
15: Deportivo Madryn vs Chaco For Ever // Maximiliano Macheroni
15.30: Defensores de Belgrano vs Acassuso // Lucas Cavallero
15.30: Almirante Brown vs San Miguel // Juan Pablo Loustau
15.30: Estudiantes vs Morón // Maximiliano Manduca
17: Mitre (SdE) vs Colón // Jorge Baliño
17: Central Norte vs Ferro // Yamil Possi
19.30: Ciudad de Bolívar vs San Telmo // Adrián Franklin
Lunes 12 de octubre
17: Racing de Córdoba vs Los Andes // Wenceslao Meneses
19: All Boys vs Godoy Cruz // Nicolás Lamolina
Fecha 33 - Zona B
Sábado 10 de octubre
15: Colegiales vs Tristán Suárez // Bryan Ferreyra
15.30: Almagro vs Chacarita // Felipe Viola
16: Quilmes vs Agropecuario // Daniel Zamora
16.30: Midland vs Atlético de Rafaela // Gonzalo Pereira
Domingo 11 de octubre
15.30: Atlanta vs San Martín (Tucumán) // Pablo Giménez
16.00: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Gimnasia y Tiro (Salta) // Álvaro Carranza
16: Patronato vs Atlético Güemes (SdE) // Federico Benítez
16: Temperley vs Chicago // Franco Acita
17: Deportivo Maipú vs San Martín (San Juan) // Matías Billione Carpio