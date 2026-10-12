    • 12 de octubre de 2026 - 18:05

    Arbol Verde no afloja su camino en el Oficial 2026 de la Liga Jachallera

    El Verdolaga goleó en la fecha 17 y se mantiene como líder. Deportivo La Estrella es su escolta.

    Firme. Arbol Verde sigue siendo el puntero del Oficial de la Liga Jachallera en Primera A.

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    Foto:

    Por Ariel Poblete

    Mientras se define en el Consejo Federal la situación institucional, en la Liga Jachallera no se detiene la pelota y este fin de semana se disputó una nueva fecha del Oficial 2026 que sigue teniendo a Arbol Verde como líder.

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    Este domingo, fue turno para la fecha 17 del certamen de la máxima categoría en Jáchal y el líder, Arbol Verde demostró su poderío goleando 4-0 al Atlético Pampa en Villa Mercedes. Dos goles de Mario Fonzalida y dos de Néstor Celán hicieron la diferencia para el Verdolaga.

    El que no pierde pisada es Deportivo La Estrella que venció por 2-0 a Pampa Vieja, con los goles de Bastián Pereyra. San Lorenzo, que también pelea por la punta del Oficial, no fue menos y de local venció por 2-1 a Central Norte. Brian Villegas y Gastón Dogonik marcaron para el Santo, descontando Elías Vega.

    Peñarol de San Isidro no se baja de la lucha y en cancha del Atlético Pampa, venció por 3-1 a Niquivil que está hundido en la parte baja de las posiciones. Walter Toledo, Ariel Páez y Pedro Olivera marcaron para el Mirasol, descontando Wilson Maza.

    El que no perdonó nada fue Racing que de local apabulló por 4-0 a Andacollo que está penúltimo en las posiciones. Gabriel Jofré, Eric Pérez y en dos ocasiones, Leonel Jofré marcaron los goles del Verdinegro. Finalmente, El Rincón y Argentinos de La Florida terminaron empatados 2-2. Tomás Castro y Alejo Santana marcaron los goles Rinconeros, mientras que Alejo Castro y Alejo Veragua convirtieron para Florida.

    En las posiciones, Arbol Verde manda con 37 puntos, Estrella tiene 35, San Lorenzo y Racing se anotan con 33 y Peñarol con 32 puntos cierra el lote de los que se cortaron arriba porque El Rincón luego aparece con 25 unidades. En el fondo, Pampa Vieja tiene 3 puntos apenas, más arriba está Andacollo con 10 y luego, Niquivil con 13.

    ALBARDON-ANGACO

    En la Liga Albardón-Angaco se disputó la quinta fecha del Torneo Clausura en Primera y Cuarta división. Paso de Los Andes, el líder de la Zona A, venció por 2-1 a Campo Afuera mientras que su escolta, Sport Argentino hizo lo propio ante la ADA al que venció por 3-1. En el restante partido de este grupo, Villa Evita goleó por 6-1 a Defensores de Racing.

    En la Zona B, el puntero San Miguel venció por 3-0 a Deportivo Angaco, en tanto que su escolta, Deportivo Rincón goleó 6-1 a Huracán de Angaco. En el restante encuentro de la zona, Instituto La Laja y Defensores de San Martín terminaron empatando 1-1.

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