Arbol Verde no afloja su camino en el Oficial 2026 de la Liga Jachallera

Mientras se define en el Consejo Federal la situación institucional, en la Liga Jachallera no se detiene la pelota y este fin de semana se disputó una nueva fecha del Oficial 2026 que sigue teniendo a Arbol Verde como líder.

Este domingo, fue turno para la fecha 17 del certamen de la máxima categoría en Jáchal y el líder, Arbol Verde demostró su poderío goleando 4-0 al Atlético Pampa en Villa Mercedes. Dos goles de Mario Fonzalida y dos de Néstor Celán hicieron la diferencia para el Verdolaga.

El que no pierde pisada es Deportivo La Estrella que venció por 2-0 a Pampa Vieja, con los goles de Bastián Pereyra. San Lorenzo, que también pelea por la punta del Oficial, no fue menos y de local venció por 2-1 a Central Norte. Brian Villegas y Gastón Dogonik marcaron para el Santo, descontando Elías Vega.

Peñarol de San Isidro no se baja de la lucha y en cancha del Atlético Pampa, venció por 3-1 a Niquivil que está hundido en la parte baja de las posiciones. Walter Toledo, Ariel Páez y Pedro Olivera marcaron para el Mirasol, descontando Wilson Maza.

El que no perdonó nada fue Racing que de local apabulló por 4-0 a Andacollo que está penúltimo en las posiciones. Gabriel Jofré, Eric Pérez y en dos ocasiones, Leonel Jofré marcaron los goles del Verdinegro. Finalmente, El Rincón y Argentinos de La Florida terminaron empatados 2-2. Tomás Castro y Alejo Santana marcaron los goles Rinconeros, mientras que Alejo Castro y Alejo Veragua convirtieron para Florida.

En las posiciones, Arbol Verde manda con 37 puntos, Estrella tiene 35, San Lorenzo y Racing se anotan con 33 y Peñarol con 32 puntos cierra el lote de los que se cortaron arriba porque El Rincón luego aparece con 25 unidades. En el fondo, Pampa Vieja tiene 3 puntos apenas, más arriba está Andacollo con 10 y luego, Niquivil con 13.

ALBARDON-ANGACO

En la Liga Albardón-Angaco se disputó la quinta fecha del Torneo Clausura en Primera y Cuarta división. Paso de Los Andes, el líder de la Zona A, venció por 2-1 a Campo Afuera mientras que su escolta, Sport Argentino hizo lo propio ante la ADA al que venció por 3-1. En el restante partido de este grupo, Villa Evita goleó por 6-1 a Defensores de Racing.

En la Zona B, el puntero San Miguel venció por 3-0 a Deportivo Angaco, en tanto que su escolta, Deportivo Rincón goleó 6-1 a Huracán de Angaco. En el restante encuentro de la zona, Instituto La Laja y Defensores de San Martín terminaron empatando 1-1.