Argentina-España: Final soñada con la intensidad como bandera para ganarla

Será un domingo inolvidable. Para la historia. Con Argentina buscando la corona consecutiva en el mundo y con España, el que parece invencible, tratando de arrebatarlo. No es un partido más. Será el día de Argentina-España por la corona del mundo y con puntos salientes en el análisis previo.

Es la Final que todos querían y en la previa, en el análisis inevitable de los que conocen del fútbol, ya se empezó a jugar. En San Juan, entrenadores con enorme trayectoria remarcaron los puntos salientes en los que Argentina tiene que sustentar su partido.

'Creo que será la mejor final que se pudo dar. Se van a medir dos equipos que les gusta la tenencia de la pelota. Con jugadores desequilibrantes, pero creo que Argentina no tiene que perder su esencia. La intensidad. Seguir como ha venido, de menor a mayor con las precauciones necesarias ante un rival que trata bien la pelota, que juega siempre. Y la definición estará en los detalles y ahí, Argentina no puede cometer errores. Pero será un lindo partido para verlo'.

'Son muy parecidas las dos. Tal vez, Argentina es más intenso, más vertical. Yo le plantearía una presión en el bloque medio, no tan atrás ni tampoco muy arriba. Peleándole la posesión en esa zona, creo que tendríamos opciones para la respuesta en contra con Julián y con Messi, pero no dejar que la dominen ellos porque lo hacen bien y te duermen el partido. Y apostar mucho a las pelotas detenidas, ahí tenemos opciones de hacer diferencia. Pero será una final tremenda'.

Magallanes: Hay que tener la pelota

'La clave será la tenencia de la pelota. Ellos no son tan físicos, no tan potentes y basan todo en la posesión. El nudo del partido será en ese mediocampo y ahí es clave que nuestros volantes hagan diferencias. Luego, atender también lo que hacen sus laterales que pasan mucho y con peligro. Pero claro, hay que esperar lo de Messi que siempre tiene algo más. Otro punto saliente para mi es el tema de las pelotas detenidas. Con mucha fe en lo que vienen ganando Mac Allister o el Cuti Romero. Pero Argentina tiene muchos argumentos más y seguro aparecerán en este tipo de partidos'.

Cabello: Este equipo responde

'Hay que tomar especial atención en Rodri. Es el que hace jugar a España y Argentina tiene gente con enorme categoría para neutralizar ese punto. Después, los laterales españoles son también de cuidado pero tenemos a Tagliafico en gran nivel. Creo que es partido para que lo juegue De Paul con toda su experiencia. Pero está Messi y seguramente será decisivo como siempre. En el trámite será partido del uno contra uno, con varios duelos individuales que serán decisivos. Confío en lo que viene haciendo nuestra selección desde hace rato y lo ideal sería abrir el partido con un gol y si tiene que terminar 1-0 que se termine así. Este equipo te ofrece la certeza que algo hará siempre. Ha ido de menor a mayor y llega en el momento ideal. Esperemos que se les de, porque nos llenaron de orgullo'

Tobal: La experiencia vale

'España es de lo mejor del Mundial y no digo nada nuevo. Presionan mucho, tienen variantes pero les duele el retroceso. Ganarle la espalda de los laterales será clave con Messi recostado a la derecha, asociado con el lateral o algún volante por la zona. Del otro lado igual y Nico González puede que sea clave para complicarlo a Cucurella en el retroceso. Otro punto que puede pesar es la inexperiencia de España que tiene muchos chicos jóvenes que jugaron finales en sus clubes pero el Mundial es otra cosa y Argentina tiene ese plus en todo el plantel. Ahí se puede sacar ventajas en una final demasiado pareja'.

Vela: Momento ideal

'Argentina tiene sus argumentos y tendrá enfrente un rival tremendo. Pero ser campeón y llegar otra vez a la final tiene sus razones y en esta final van a aparecer. Será partido de detalles, con mucha intensidad desde el lado de Argentina que es clave porque España no se siente cómodo cuando le juegan así. Después, está la versión de Messi que hace cosas maravillosas y marca el camino para todos. Es el partido más lindo para ver y Argentina sabe que hará historia. Tienen mucho la pelota y juegan bien, pero el ímpetu de esta selección argentina compensa todo y es el momento ideal para lograr el bicampeonato'

Molina: Intensidad es la clave

'Se van a enfrentar dos equipos con muy buen fútbol. Argentina no debería cambiar nada, ha ido de menor a mayor y la intensidad con la que jugó contra Inglaterra ha sido clave. Eso no lo siente España, le incomoda eso. Nos les gusta el roce. Tendrá que repetir nuestro seleccionado la postura, la actitud. Ese roce, esa presión de los volantes ha sido fundamental. Presionar en todos los sectores de la cancha. Y además, ese corazón que puso Argentina ha hecho la diferencia. Tiene que repetirlo ante un muy buen rival que sabe jugar, que tiene la pelota. Pero claro, la intensidad de Argentina será la que defina'.