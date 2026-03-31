Argentina vence a Zambia 2-0 con goles de Álvarez y Messi

La Selección Argentina confirma su buen momento y se impone 2-0 en La Bombonera anta Zambia , en el último amistoso antes del Mundial 2026. Los goles fueron de Julián Álvarez y Lionel Messi , en un partido donde el equipo de Lionel Scaloni mostró superioridad desde el inicio.

Selección argentina: cambio de horario para el amistoso del equipo albiceleste ante Zambia

El marcador se abrió rápidamente a los 4 minutos del primer tiempo , cuando Messi asistió a Álvarez para el 1-0. Luego, sobre el final de la primera mitad, el capitán amplió la ventaja con un gol a los 44 minutos , consolidando el dominio argentino.

El equipo nacional manejó el ritmo del partido con claridad. La posesión de la pelota, la presión alta y la generación de situaciones marcaron la diferencia , ante un rival que intentó resistir pero mostró limitaciones.

Messi fue protagonista no solo por su gol, sino también por su influencia en el juego. Participó en las principales acciones ofensivas , incluyendo asistencias y remates al arco que mantuvieron en alerta a la defensa rival.

Zambia, por su parte, tuvo algunas aproximaciones aisladas, pero la defensa argentina respondió con firmeza , con intervenciones clave de Cristian Romero y Nicolás Otamendi.

Último ensayo antes del Mundial

El encuentro representa la despedida del equipo ante el público argentino antes de viajar al Mundial. Scaloni apostó por una formación titular, buscando afianzar el funcionamiento colectivo.

Además del resultado, el cuerpo técnico valora el rendimiento general del equipo. La eficacia en ataque y la solidez defensiva aparecen como puntos altos, en la recta final de la preparación.

Con este resultado parcial, la Selección Argentina ratifica su condición de candidata. El equipo llega con confianza y buen nivel, a la espera del gran desafío que será la Copa del Mundo.