    • 19 de junio de 2026 - 18:57

    Atlético Alianza se rearma: llegan Fabián Carrizo y Wilfredo Bronvale

    Alianza sumó la experiencia del defensor de Colón Junior y el oficio del talentoso volante de Atenas Pocito.

    Defensor. Fabián Carrizo dejó Colón donde era el capitán para reforzar a Alianza.

    Defensor. Fabián Carrizo dejó Colón donde era el capitán para reforzar a Alianza.

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    Volante. Wilfredo Bronvale decidió llegar a Alianza para sumar todo su oficio.

    Volante. Wilfredo Bronvale decidió llegar a Alianza para sumar todo su oficio.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Comienza el Torneo Clausura y en el fútbol de la Liga Sanjuanina siguen los movimientos afuera de la cancha. Y los clubes apuestan a reforzarse sabiendo que las aspiraciones para la segunda parte del año son grandes. En ese escenario, Alianza se movió en el mercado y presentó sus incorporaciones.

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    El que cerró la semana previa con dos incorporaciones fue Atlético de la Juventud Alianza que sumó la experiencia del defensor Fabián Carrizo, quien llegó desde Colón Junior, con algún paso previo por Atlético Unión en el último Torneo Regional Amateur.

    Mientras que la otra incorporación que cerró el equipo de Luis Pallaroni se convirtió en reencuentro ya que Wilfredo Bronvale dejó su Atenas Pocito para ser refuerzo del Lechuzo.

    Atlético Alianza abrirá en el Torneo Clausura recibiendo a Sportivo Peñarol en Santa Lucía, sabiendo que su idea es pelear en la parte alta de las posiciones. En el Apertura clasificó a Cuartos de Final y quedó eliminado por Atlético Minero, que fue luego el campeón.

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