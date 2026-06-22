Boca confirmó la llegada de su primer refuerzo: cuánto pagó por su ficha

Boca Juniors comenzó a moverse con fuerza en el mercado de pases y ya tiene acordada la llegada de su primer refuerzo para la segunda parte de la temporada. Se trata del lateral derecho uruguayo Leandro Lozano, una de las figuras de Argentinos Juniors durante el primer semestre del año.

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La dirigencia xeneize alcanzó un acuerdo para adquirir el 100% de la ficha del futbolista en una operación valuada en 3,5 millones de dólares. De no surgir inconvenientes en los estudios médicos, el defensor quedará oficialmente incorporado al plantel que conduce Rodolfo Arruabarrena.

Lozano, nacido en Montevideo y con contrato vigente en Argentinos hasta fines de 2027, se destacó por su regularidad durante la primera mitad de 2026. Disputó 17 partidos entre el Torneo Apertura, la Copa Argentina y el repechaje de la Copa Libertadores, siendo titular en todos ellos.

La llegada del uruguayo responde a una de las prioridades que había marcado Arruabarrena desde su regreso al club. El entrenador pretende reforzar el sector derecho de la defensa y sumar variantes para afrontar las competencias del segundo semestre.

Con este movimiento, Boca inaugura un mercado de pases que promete más novedades en las próximas semanas. La dirigencia continúa evaluando otras incorporaciones para potenciar un plantel que buscará ser protagonista tanto en el ámbito local como internacional.

Mientras tanto, los hinchas esperan la confirmación oficial de Lozano, quien está a un paso de convertirse en la primera cara nueva del ciclo de Arruabarrena en su segunda etapa al frente del conjunto azul y oro.