Boca gana 1-0 a Barcelona con gol de Di Lollo por Libertadores

Boca vence 1-0 a Barcelona SC por la Copa Libertadores con gol de Di Lollo, tras la lesión de Marchesín en La Bombonera.

Boca se impone 1-0 ante Barcelona SC por la Copa Libertadores con gol de Di Lollo.

Boca Juniors le gana 1-0 a Barcelona SC por la Copa Libertadores 2026, en un partido que se juega en La Bombonera y que tuvo un giro clave tras la lesión de Marchesín: el equipo respondió y encontró la ventaja con un cabezazo de Lautaro Di Lollo.

A los 38 minutos del primer tiempo, Lautaro Di Lollo apareció en el área rival y marcó de cabeza el 1-0 para Boca, tras un centro de Blanco, desatando la euforia en La Bombonera.

El gol llegó en el mejor momento del equipo xeneize, que venía generando situaciones con remates de Santiago Ascacíbar y de Santiago Paredes, consolidando su dominio en el tramo final de la primera etapa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2044214548299731099&partner=&hide_thread=false El GOL de LAUTARO DI LOLLO para el 1-0 de #Boca ante Barcelona SC en Copa #Libertadores! pic.twitter.com/PZsmmEnRVa — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 15, 2026 La lesión de Marchesín que cambió el partido El encuentro había tenido un momento de máxima preocupación a los 11 minutos, cuando Agustín Marchesín debió salir lesionado en la rodilla y entre lágrimas, siendo reemplazado por Leandro Brey.

Pese al golpe, Boca logró reponerse y tomó el control del juego, mostrando carácter en un partido clave de la Copa Libertadores.