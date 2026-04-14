Boca gana 1-0 a Barcelona con gol de Di Lollo por Libertadores

Boca Juniors le gana 1-0 a Barcelona SC por la Copa Libertadores 2026, en un partido que se juega en La Bombonera y que tuvo un giro clave tras la lesión de Marchesín: el equipo respondió y encontró la ventaja con un cabezazo de Lautaro Di Lollo.
Boca vence 1-0 a Barcelona SC por la Copa Libertadores con gol de Di Lollo, tras la lesión de Marchesín en La Bombonera.
Boca Juniors le gana 1-0 a Barcelona SC por la Copa Libertadores 2026, en un partido que se juega en La Bombonera y que tuvo un giro clave tras la lesión de Marchesín: el equipo respondió y encontró la ventaja con un cabezazo de Lautaro Di Lollo.
A los 38 minutos del primer tiempo, Lautaro Di Lollo apareció en el área rival y marcó de cabeza el 1-0 para Boca, tras un centro de Blanco, desatando la euforia en La Bombonera.
El gol llegó en el mejor momento del equipo xeneize, que venía generando situaciones con remates de Santiago Ascacíbar y de Santiago Paredes, consolidando su dominio en el tramo final de la primera etapa.
El encuentro había tenido un momento de máxima preocupación a los 11 minutos, cuando Agustín Marchesín debió salir lesionado en la rodilla y entre lágrimas, siendo reemplazado por Leandro Brey.
Pese al golpe, Boca logró reponerse y tomó el control del juego, mostrando carácter en un partido clave de la Copa Libertadores.
Boca Juniors (DT: Claudio Úbeda):
Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Ángel Merentiel y Adam Bareiro.
Suplentes: Leandro Brey, Nicolás Figal, Juan Ignacio Barinaga, Marco Pellegrino, Williams Alarcón, Alan Velasco, Ander Herrera, Malcom Braida, Ángel Romero, Tomás Belmonte, Exequiel Zeballos y Milton Giménez.
Barcelona SC (DT: César Farías):
José Contreras; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa, Gustavo Vallecilla; Jefferson Intriago, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Luis Ángel Cano y Darío Benedetto.
Suplentes: Gabriel Cevallos, Jonnathan Mina, Byron Castillo, Willian Vargas, Jhonnier Chalá, Jean Carlos Montaño, Jandry Gómez, Jonathan Perlaza, Tomás Martínez, Miguel Parrales, Héctor Villalba y Sergio Núñez.