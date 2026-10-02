Boca goleó 3-0 a Unión, estiró su invicto a 16 partidos y se prende en la pelea por la Tabla Anual

Boca Juniors venció 3-0 a Unión de Santa Fe en la Bombonera, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, y extendió su invicto a 16 partidos consecutivos. Con un tanto de Lautaro Di Lollo y dos goles de Leonel Flores, el equipo de la Ribera consiguió su quinta victoria al hilo, se afirmó en los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A y continúa en la pelea por los primeros lugares de la Tabla Anual.

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El triunfo también le permitió al Xeneize aprovechar el empate de Independiente Rivadavia frente a Gimnasia La Plata en Mendoza para recortar distancia con el líder de la clasificación acumulada. En un encuentro que dominó durante buena parte de los 90 minutos, el conjunto local mostró solidez defensiva y contundencia para resolver el partido sin mayores sobresaltos.

El marcador se abrió a los 22 minutos del primer tiempo, cuando Lautaro Di Lollo aprovechó una pelota parada para conectar de cabeza un preciso centro de Leandro Paredes. El defensor apareció en el área y puso el 1-0 para desatar el festejo en la Bombonera.

A partir de la ventaja, Boca manejó el desarrollo del encuentro y redujo las posibilidades de Unión de llegar con peligro al arco defendido por Leandro Brey. El arquero respondió con seguridad ante los intentos del conjunto santafesino, especialmente en los centros que llegaron al área.

El equipo visitante tuvo dificultades para encontrar espacios y generar situaciones claras, mientras que el Xeneize controló el ritmo del juego y sostuvo la ventaja durante el resto de la primera parte.

Leonel Flores entró y liquidó el partido con un doblete

En el complemento, Leonel Flores se convirtió en la figura de la noche. El juvenil de 19 años ingresó desde el banco de suplentes y necesitó pocos minutos para ampliar la diferencia y encaminar definitivamente la victoria de Boca.

El delantero marcó el 2-0 y, cuando el encuentro llegaba a su final, volvió a aparecer con una gran definición para establecer el 3-0 a los 91 minutos. Su doblete coronó una actuación destacada y le permitió al Xeneize cerrar la jornada con una diferencia contundente.

Flores había sido liberado de la concentración de la Selección argentina para disputar este compromiso y deberá regresar para sumarse a la preparación de los amistosos frente a Burkina Faso y Benín.

Boca se acerca a la cima de la Tabla Anual

Con este resultado, Boca alcanzó su quinta victoria consecutiva y prolongó una racha de 16 partidos sin derrotas. El equipo atraviesa un buen momento futbolístico, que también incluye la reciente clasificación ante Racing en la Copa Argentina.

Además de mantenerse en puestos de playoffs de la Zona A, el triunfo le permitió descontar puntos en la Tabla Anual, una clasificación clave en la disputa por los lugares para las copas internacionales de la próxima temporada.

El próximo compromiso del Xeneize será el viernes 9 de octubre, desde las 19.30, frente a Instituto, en Alta Córdoba. El conjunto cordobés llega como uno de los protagonistas del Clausura y viene de golear 4-1 a Independiente en Avellaneda.

Por su parte, Unión recibirá a Defensa y Justicia el viernes, desde las 21.45, con la intención de recuperarse de la derrota sufrida en Buenos Aires.

Los goles del Xeneize:

CABEZAZO DE DI LOLLO Y BOCA LE GANA A UNIÓN EN LA BOMBONERA. pic.twitter.com/BJ9EwjAQ20 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 3, 2026

GOLAZO DE LEONEL FLORES Y BOCA LE GANA 2-0 A UNIÓN. pic.twitter.com/VBJmUuXhw0 https://t.co/uiiQ2uxluj — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 3, 2026