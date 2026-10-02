Franco Colapinto afronta la última práctica en Sepang y se prepara para la clasificación del GP de Bahréin

Franco Colapinto tendrá una jornada clave este sábado 3 de octubre en la Fórmula 1, con la última práctica libre y la clasificación del Gran Premio de Bahréin, que excepcionalmente se disputa en el circuito de Sepang, en Malasia. El argentino llega a esta instancia después de un viernes complicado con Alpine y con una sanción que condicionará su posición de largada para la carrera del domingo.

Pierre Gasly habló sobre su relación con Franco Colapinto tras el choque y fue contundente

Franco Colapinto recibió una sanción y largará penúltimo en el Gran Premio de Bahréin

El piloto bonaerense recibió 10 puestos de penalización por utilizar un quinto motor de combustión interna durante la temporada, por encima del límite reglamentario. Esa sanción se sumó a los cinco lugares que ya debía cumplir por el incidente con Pierre Gasly y Lando Norris en el Gran Premio de Azerbaiyán, por lo que acumula 15 posiciones de castigo.

Durante las primeras sesiones en Sepang, el equipo Alpine priorizó el trabajo sobre el ritmo de carrera y la recopilación de datos, en lugar de concentrarse exclusivamente en lograr una vuelta rápida para la clasificación.

En la segunda práctica libre, Colapinto terminó en el último puesto, mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó décimo. Charles Leclerc, con Ferrari, marcó el mejor tiempo, seguido por Isack Hadjar y Lando Norris.

Tras la jornada, el argentino reconoció que todavía hay aspectos por mejorar, pero sostuvo que el equipo trabajó pensando en la carrera del domingo. Con las penalizaciones ya confirmadas, el objetivo será encontrar un ritmo competitivo que le permita intentar avanzar posiciones durante la competencia.

Horarios de Franco Colapinto en el GP de Bahréin

La actividad del sábado se desarrollará durante la madrugada y la mañana argentina. Estos son los horarios previstos:

Última práctica libre: sábado 3 de octubre, a la 1.30.

Clasificación: sábado 3 de octubre, a las 5.

Carrera: domingo 4 de octubre, a las 4.

Las sesiones podrán seguirse en Argentina por Fox Sports y Disney+ Premium.

Con las sanciones acumuladas, Colapinto afrontará la clasificación con el foco puesto en el rendimiento del Alpine y en la preparación para la carrera. El desafío del domingo será recuperar posiciones en el circuito de Sepang, en una fecha en la que el equipo buscará aprovechar el trabajo realizado durante los entrenamientos.